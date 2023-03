Les Frères Scott : Hilarie Burton revient sur son agression sexuelle

Les Frères Scott fait partie de ces séries marquantes des années 2000. Un teen drama qui suit (entre autres) les relations amoureuses complexes de deux frères, Lucas et Nathan Scott, avec Peyton, Haley ou encore Brooke. Si pour le public ce divertissement était particulièrement plaisant, pour les acteurs la production n'était pas si merveilleuse. À plusieurs reprises depuis l'arrêt de la série (en 2012), des témoignages ont pointé du doigts le comportement problématique du créateur Mark Schwahn.

En 2017, d'anciennes scénaristes l'ont accusé d'agressions sexuelles. Ces dernières ont été soutenues par la majorité du casting, dont les actrices principales Hilarie Burton (Peyton), Bethany Joy Lenz (Haley) et Sophia Bush (Brooke). Celles-ci se réunissent encore régulièrement pour évoquer le tournage de chaque épisode du show dans leur podcast Drama Queens. Elles en avaient notamment profité pour parler des coulisses choquantes.

Prenant à nouveau la parole, cette fois pour évoquer l'épisode 17 de la saison 4 de Les Frères Scott, Hilarie Burton est revenue sur l'agression sexuellement dont elle a été victime. Bien qu'elle ne nomme jamais Mark Schwahn par son prénom, elle fait directement référence à lui en utilisant le terme de "boss" (patron). Durant son intervention, elle raconte que les événements se sont déroulés lorsque la production s'est déplacée aux Texas :

Il m'a agressée pendant le vol de retour. Et il m'a de nouveau agressée dans la voiture sur le trajet de Raleigh à Wilmington. Il est ensuite allé directement sur le plateau et a dit à Danneel (Ackles) que nous nous étions embrassés et qu'on s'était amusés. Il essayait de la rendre jalouse. Alors, elle m'a confronté à ce sujet et m'a dit : 'Qu'est-ce que tu fais ? Et je lui ai répondu : 'De quoi tu parles ?'.