Les Frères Scott : les actrices de la série se retrouvent dans un extrait de "Good Sam"

Les Frères Scott : les filles réunies dans Good Sam

Entre 2003 et 2012, Les Frères Scott était une référence du teen drama. On y suivait le quotidien de Lucas et Nathan, demi-frère et rivaux tout au long de leur parcours au lycée. D'autant que les deux garçons attiraient les filles et avaient tendance à craquer pour les mêmes. Parmi elles, on se souvient notamment de Peyton, la petite-amie de Nathan, Haley, l'amie de Lucas qui tombe sous le charme de Nathan, ou encore Brooke, la meilleure amie de Peyton.

Les Frères Scott ©The WB

Comme on vous l'annonçait fin janvier, les actrices Sophia Bush, Bethany Joy Lenz et Hilarie Burton, qui jouaient respectivement Brooke, Haley et Peyton dans Les Frères Scott, vont se retrouver dans une nouvelle série. Ce sera le temps d'un épisode de Good Sam, une série médicale dont la diffusion a débuté sur CBS le 5 janvier. Après nous avoir annoncé leurs retrouvailles avec une première photo, c'est cette fois un extrait du show américain qui permet de réunir le trio.

Des retrouvailles intenses

Dans Good Sam, Sophia Bush joue une chirurgienne. Parmi ses patients, il y aura donc le temps d'un épisode Bethany Joy Lenz, tandis qu'Hilarie Burton sera la sœur de cette dernière. Comme on peut le voir dans cet extrait (ci-dessous), les scénaristes n'ont pas manqué de faire un petit clin d'œil à la série Les Frères Scott. On voit en effet Bethany Joy Lenz s'adresser directement à Sophia Bush et affirmer qu'elle la connaît. Elle poursuit en disant qu'elle se souvient d'elle, et qu'elle l'a aspergée avec un tuyau d'arrosage. Une référence directe à l'épisode 20 de la saison 3 des Frères Scott, qui voyait Brooke agir de la sorte mais avec Rachel (Danneel Ackles).

Aux Etats-Unis, l'épisode doit être diffusé ce mercredi 23 mars. En France, Good Sam n'a toujours pas trouvé de diffuseur. On ne sait donc pas encore quand ni ou on pourra découvrir le show. Mais cette réunion d'une partie des Frères Scott pourrait motiver des chaînes à se positionner.