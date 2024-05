Une des meilleures séries d'Apple va revenir pour une saison 2

Lancée il y a un an sur Apple TV+, "Les Gouttes de Dieu" vient d'être renouvelée pour une saison 2. Le service de streaming a donné des précisions sur le nouveau défi que devront relever Camille et Issei.

Les Gouttes de Dieu renouvelée par Apple TV+

Depuis son lancement en 2019, Apple TV+ a proposé plusieurs séries notables et d'une qualité supérieure à beaucoup de programme. Citons par exemple Severance (2022), dont le tournage de la saison 2 est enfin terminé. Mais aussi Silo (2023) ou encore Slow Horses (2022), qu'on considère comme la meilleure série d'espionnage du moment. D'autres titres pourraient s'ajouter à la liste, comme Les Gouttes de Dieu (Drops of God en VO), créée par Quoc Dang Tran. Même s'il ne s'agit pas de la série la plus populaire du moment, ses qualités sont indéniables et le public comme la presse ne s'y sont pas trompés. La preuve avec ce score quasi parfait sur Rotten Tomatoes : 100% d'avis positifs de la part des critiques, et 93% du côté des spectateurs et des spectatrices. De quoi motiver Apple à commander une saison 2.

C'est via un communiqué de presse qu'on a appris le renouvellement du show, adapté du manga japonais éponyme. Pour rappel, l'histoire suit Camille Léger, qui à la mort de son père hérite d'une importante collection de vins. Sauf que pour obtenir cet héritage, il lui faut passer un test : affronter Issei Tomine, le protégé de son père, lors d'une épreuve des sens.

Au programme de la saison 2

Pour cette saison 2 de Les Gouttes de Dieu, on retrouvera Fleur Geffrier et Tomohisa Yamashita dans les rôles principaux. Le duo devra, une fois de plus, relever un défi qui semble impossible à réaliser. À savoir découvrir l’origine du plus merveilleux vin du monde. Ce secret, même le grand œnologue Alexandre Léger n’a pas réussi à le percer. Camille et Issei devront alors voyager dans les coins les plus reculés du monde et se soumettre à tout un tas de test. Une aventure qui les forcera à affronter leurs démons intérieurs et les changera à jamais.

Comme pour la saison 1, Oded Ruskin se chargera de réaliser les nouveaux épisodes de Les Gouttes de Dieu. Apple TV+ n'a pas précisé quand cette saison 2 sortira. Mais d'ici là, il est toujours possible de (re)voir les premiers épisodes sur le service de streaming.