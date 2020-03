Les Meurtres de Valhalla : c'est quoi ce thriller islandais sur Netflix ?

La série islandaise "Les Meurtres de Valhalla" est un polar nordique digne de ses prédécesseurs "Trapped", "Bron" ou encore "Borderline". Si vous êtes amateurs du genre, vous allez adorer cette co-production Netflix/RÚV en huit épisodes.

Les Meurtres de Valhalla a débarqué sur Netflix le 8 mars dernier, porté par un duo d'acteurs incroyable : Nína Dögg Filippusdóttir et Björn Thors. Ils y interprètent un duo de flics (Kata et Arnar) qui enquête sur une série de meurtres horribles.

Pour résumer, le corps d'un homme est découvert criblé de coups de couteaux et les yeux crevés dans le port de Reykjavik. Bientôt, un deuxième homme est assassiné chez lui avec le même mode opératoire. L'inspectrice Kata fait le lien entre les deux affaires, et sa hiérarchie fait alors appel à un inspecteur d'Oslo natif d'Islande, Arnar, pour les aider. Rapidement, les pistes mènent les deux policiers à une ancienne maison de correction nommée : Valhalla.

Le Valhalla c'est pas le paradis

Evidemment, cette enquête sur ce lieu mystérieux qu'est le Valhalla, va entraîner les deux héros aux confins de l'horreur. Kata et Arnar - qui ont déjà des histoires de vie (passée ou actuelle) très compliquées - vont devoir se faire confiance pour avancer avec précaution dans ce qui semble être un bourbier annoncé. Nous n'en dirons pas plus...

Par ailleurs, les acteurs Nína Dögg Filippusdóttir et Björn Thors forment un duo captivant. Leurs personnages sont très attachants tout en étant complexes, à l'instar de ceux du Département V, de Bron ou encore de Trapped. On pourrait même oser la comparaison avec les inspecteurs Somerset et Mills dans Seven de Fincher. Car vous verrez, Kata et Arnar ne sortent pas indemnes de cette enquête !

Enfin, tout comme pour les thrillers précédemment cités, le scénario très bien écrit, l'enquête retorse et surtout la tension maîtrisée à souhait font des Meurtres de Valhalla une oeuvre fascinante à ne manquer sous aucun prétexte.

La première saison de Les Meurtres de Valhalla est disponible en intégralité sur Netflix depuis le 8 mars 2020.