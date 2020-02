Les Misérables : la mini-série de la BBC débarque en France

Vous avez aimé ? Partagez :

Diffusée fin 2018 sur la BBC One, la mini-série « Les Misérables », adaptation de l’oeuvre éponyme de Victor Hugo, va enfin être diffusée en France grâce à STARZPLAY.

Aujourd’hui le public français n’a généralement pas à attendre trop longtemps pour découvrir les séries étrangères. Que ce soit avec des services comme Netflix et Amazon, ou les chaînes OCS et Canal+ qui se sont mises à des diffusions en US+24, une grande partie des séries est accessible assez rapidement. Sauf que parfois, des shows ne trouvent pas preneur en France avant un moment. C’est le cas de la mini-série Les Misérables.

La version british des Misérables enfin en France

A l’origine la série a été diffusée sur la BBC One du 30 décembre 2018 au 3 février 2019. Pour cette relecture de l’oeuvre de Victor Hugo, on retrouve au casting Dominic West, David Oyelowo, Lily Collins et Olivia Colman. Des gros noms qui auraient pu donner envie à une chaîne française de se positionner plus tôt. Surtout qu’il est question d’une histoire très française. Finalement, c’est grâce à STARZPLAY qu’on pourra la découvrir à partir du 26 mars. Le service de streaming premium de Starz se développe depuis peu en France, pour l’instant il est accessible sur le service Amazon Prime Video Channels, avec l’application Apple TV, sur la TV d’Orange ou encore avec l’application STARZPLAY pour iOS et Android.

Concernant Les Misérables, cette adaptation de Victor Hugo se veut fidèle. C’est donc en France au XIXème siècle qu’on découvre Jean Valjean après avoir passé 19 ans en prison. Sous une nouvelle identité, il décide d’aider les plus pauvres, notamment en aidant l’orpheline Cosette. Sauf que son vieil ennemi, l’inspecteur Javert, est décidé à lui mener encore la vie dure.

La mini-série est composée de six épisodes d’une heure. Découvrez la bande-annonce en une de cet article.