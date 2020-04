Les producteurs de The Office développent une sitcom inspirée par le confinement

L'actualité étant toujours une formidable source d'inspiration pour développer des projets, il fallait bien que la crise du coronavirus soit exploitée. Les producteurs de la cultissime série "The Office" travailleraient sur une nouvelle sitcom qui parlera encore du monde du travail mais d'une autre façon.

Véritable usine à mèmes et auréolée d'une réputation immaculée, la série The Office est un passage obligatoire pour les amoureux de séries - et encore plus s'ils aiment le sous-genre de la sitcom. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, cette adaptation US de la création UK de Ricky Gervais suit les employés d'une entreprise de fourniture de papiers situé en Pennsylvanie, Dunder Mifflin. On les accompagne dans leur quotidien, alors que des situations réalistes et/ou très loufoques animent leurs journées. Steve Carell campe un patron qui se pense bien vu par ses employés mais ces derniers ont une autre vision de lui. Avec ses personnages fous, The Office à la sauce américaine est un must-see.

Deadline annonce que ses producteurs, Ben Silverman et Paul Lieberstein, ont pour intention d'en livrer une sorte de version actualisée avec une nouvelle série qui s'inspire de ce que vivent de nombreux travailleurs ces derniers temps. Oui, on parle bien du télé-travail, un autre mode de fonctionnement dans notre activité professionnelle qui est largement plébiscité à cause de la pandémie qui nous touche. Les compères voient dans la situation actuelle du potentiel pour développer une autre comédie de bureau... sans bureau.

Une version dérivée de The Office, à la maison

Sans titre défini pour le moment, cette série s'attardera sur un patron brillant dans son domaine qui incite ses employés à travailler depuis chez eux pour accentuer leur productivité. Forcément, les moyens de communication à distance étant nombreux, ces travailleurs vont devoir garder le contact et collaborer depuis leur domicile. Ceux qui passent par tout ça en ce moment savent de quoi on parle. Entre les réunions en visioconférence, la communication exacerbée pour s'assurer que vous êtes au travail ou la vie privée qui peut s'immiscer dans la professionnelle, il existe tout un panel de situations cocasses à développer dans cette série hautement moderne. Mais il faudra beaucoup d'inventivité pour reproduire le succès dingue de The Office !

Aucune date de diffusion n'est encore annoncée, et la série devrait sortir bien après la fin du confinement auquel nous sommes tous conviés.