Les séries Marvel’s Hulu « Howard the Duck » et « Tigra and Dazzler Show » ont été annulées

Les séries animées Marvel centrées sur « Howard the Duck » et « Tigra et Dazzler » ont été annulées. Ces shows, au même titre que « M.O.D.O.K. » et « Hit Monckey » devaient être diffusés sur la plateforme de streaming Hulu.

Marvel et Hulu avaient un partenariat pour quatre séries animées. Elles devaient proposer un contenu décalé et définitivement comique. Ces différents shows devaient se concentrer sur quatre personnages relativement méconnus du grand public. Le premier allait offrir une nouvelle vie à Howard the Duck, le canard de l’espace. La deuxième proposait une adaptation de Tigra et Dazzler. La troisième se concentre sur Hit Mockey, et est toujours dans les cartons. Et enfin la dernière, qui est d’ailleurs toujours d’actualité, se base sur M.O.D.O.K. Pourtant, deux d’entre elles sont officiellement annulées.

Exit Howard the Duck / Tigra et Dazzler

La décision a été prise par Marvel. Alors que l’ère de Jeph Loeb, PDG de Marvel Télévision, touche à sa fin, Kevin Feige a décidé d’annuler deux des quatre séries Marvel’s Hulu. Howard the Duck ne verra donc pas le jour, au même titre que Tigra et Dazzler.

A la base, Hulu avait comme plan de proposer quatre séries animées décalées, pour les réunir par la suite. Au même titre que The Defenders, la plateforme voulait créer une réunion exceptionnelle de ces quatre séries intitulée The Offenders. Avec l’annulation de deux de ces séries, cette union semble évidemment compromise.

C’est dommage pour Howard the Duck, car c’est un personnage très apprécié des lecteurs de comics. Il est d’ailleurs le héros d’un film produit par George Lucas sorti en 1986 : Howard : Une nouvelle race de héros. Un film étrange, hors du temps, qui n’avait pas trouvé son public, mais qui a aujourd’hui son statut de film culte dans le rayon des nanars. Depuis, on a aperçu le personnage à deux reprises dans la saga Les Gardiens de la Galaxie.

Quant à Tigra et Dazzler, elles représentent deux personnages féminins assez uniques. Tigra est créée en 1974 par Tony Isabella et Don Perlin. Greer Nelson, qui travaille pour l’HYDRA, une organisation secrète et terroriste qui veut contrôler le monde, est transformée en Tigra par le Peuple Chat. Membre occasionnel des Avengers, alliée de Spider-Man, elle possède les capacités d’un félin (agilité, sens développés, rapidité, etc…). Quant à Dazzler, c’est une mutante introduite en 1980 par Tom DeFalco, Louise Simonson, Roger Stern et John Romita Jr. Chanteuse, et pyrotechnicienne, elle est découverte par les X-Men dans un bar miteux pendant l’arc du Phoenix Noir. Elle est capable de transformer le son en lumière. Elle peut créer des rayons stroboscopiques, lasers, flashs, hologrammes, bouclier, chaleur…

Ainsi ces deux séries ne verront jamais le jour. Quant aux deux autres shows, si Hit Monckey ne donne aucune nouvelle, la série M.O.D.O.K avance à grands pas. Hulu a partagé la distribution vocale du projet, et une description de l’intrigue et des personnages. Les lecteurs de comics le connaissent bien tant sa représentation en forme de tête géante marque les esprits. Créé en 1967 par Stan Lee et Jack Kirby, « Mental Organism Designed Only for Killing » est un membre éminent de l’AIM, une autre organisation secrète et terroriste qui veut contrôler le monde. Véritable génie il est également capable d’user de pouvoirs télépathiques à un niveau modéré, d’influencer le mental ou de générer un rayon psychique destructeur. La série, produite et écrite par Patton Oswalt, semble prendre une tournure très comique, et a visiblement la volonté de proposer quelque chose d’inédit.