Les séries sur Amazon Prime à rattraper pendant le confinement

Etant donné les mesures de confinement du gouvernement, décidées suite à l'évolution de la pandémie de coronavirus, on vous propose pour ces prochains jours une sélection de séries à rattraper ou revoir sur les principales plateformes en France. On commence avec Amazon Prime Video.

Justified - 6 saisons

Après avoir abattu un fugitif à Miami, le US Marshal Raylan Givens est muté dans le Comté de Harlan, dans son Kentucky natal. On y retrouve le génial Timothy Olyphant dans un rôle parfait pour lui tandis que, Kentucky oblige, une ribambelle de "sales gueules" l'accompagne. Justified touche au genre policier mais avec une certaine dose d'humour et une ambiance bien poisseuse. A vous rendre vite addict !

Roswell - 3 saisons

Pour les amoureux de La Trilogie du Samedi, Rosewell vous ramènera au début des années 2000 dans le lieu célèbre pour le présumé crash d'une soucoupe volante en 1947. Mais c'est dans une ambiance teenage qu'on suit Liz, une adolescente lambda qui découvre que trois de ses camarades de classe sont en fait des extraterrestres. S'en suit un amour adolescent avec l'un d'entre eux, Max, et l'intervention du FBI bien décidé à mettre la main sur ces aliens. Pas une grande série, mais un brin de nostalgie ne fait jamais de mal.

Buffy contre les vampires - 7 saisons

Toujours pour les adeptes de La Trilogie du Samedi, mais cette fois avec probablement le meilleur programme qui fut proposé sur M6. Buffy est une référence, une simple série fantastique/teenage en apparence, mais en réalité d'une grande maturité, traitant de thématiques modernes avec une héroïne forte et complexe. Sans oublier la capacité de la série à redéfinir ses propres codes d'écriture d'un épisode à l'autre. Une TRÈS grande série !

South Park - 22 saisons en cours

Faut-il vraiment vous présenter South Park, série animée irrévérencieuse au possible qui suit les jeunes Cartman, Stan, Kyle et Kenny ? Avec, vous êtes certains de vous marrer avec ce divertissement au format court. Mais en plus, c'est l'occasion de (re)voir l'évolution de l'Amérique (et du monde) sur ces 20 dernières années, durant lesquelles la politique, la télévision et les célébrités en ont tous pris pour leur grade.

Les Aventures de Tintin - 39 épisodes

Tintin est bien sûr une bande dessinée culte. Mais saviez-vous qu'elle avait donné lieu à un dessin animé tout aussi excellent ? On parle là de celui des années 1990 qui reprend fidèlement la BD, bien que certaines modifications scénaristiques aient été nécessaires. En plus, c'est visuellement très beau et parfait pour les jeunes comme les adultes.

Profit - 8 épisodes

Là, il faut être plutôt calé en séries pour connaître Profit puisque la série n'avait eu droit qu'à une diffusion sur Canal Jimmy en 1997. Avec huit petits épisodes passés malheureusement inaperçus, Profit reste un OVNI télévisuel qui suit un employé nouvellement promu d'une entreprise multinationale, qui privilégie la réussite à l'éthique. Avec Adrian Pasdar en sociopathe machiavélique, Profit est à rattraper d'urgence !

The Office - 9 saisons

Si vous voulez rire et vous émouvoir avec une pure comédie, The Office (version US) est parfaite pour vous ! On y suit les employés de bureau d'une société de vente de papier, dirigés par le (ir)responsable Michael Scott, socialement maladroit, voire carrément lourdingue. Le tout capté par une équipe de tournage offre des moments aussi drôles que gênants.

Downton Abbey - 6 saisons

Avec Downton Abbey vous allez suivre la vie d'une famille aristocratique anglaise dans un château anglais au début du XXe siècle. Rien de bien excitant dit comme ça, et pourtant, Downton Abbey est parvenue à devenir une des séries les plus addictives de ces dernières années. Les querelles de la famille Crawley sont absolument délicieuses et hypnotiques.

The Killing - 4 saisons

Pour le coup, on vous conseille surtout The Killing pour ses deux premières saisons. La série policière d'AMC aux airs de Seven nous embarque dans la ville pluvieuse de Seattle où une jeune fille disparaît dans d'étranges circonstances. Un duo de flics enquête alors et découvrira rapidement que des questions politiques sont en jeu. Deux saisons captivantes, qui précèdent malheureusement des saisons 3 et 4 en deçà en raison de l'annulation du show par AMC (saison 3) et la récupération maladroite de Netflix (saison 4).

Sons of Anarchy - 7 saisons

Dans une petite ville de Californie, une lutte de territoires fait rage entre dealers et trafiquants d'armes. Suffisant pour perturber les affaires d'un club de bikers anarchistes : les Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original. Que vous aimiez ou non les motos, cette série musclée a tout pour vous plaire avec ses thèmes sur la fraternité, la loyauté et la rédemption.