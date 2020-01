Les studios de tournage de Game of Thrones ouvriront au public à l’automne 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

Un autre rêve de fans est sur le point de se réaliser. Après les studios Harry Potter de Londres, il sera désormais bientôt possible de visiter les studios Game of Thrones en Irlande du Nord.

Quand on est fan d’un film ou d’une série, quoi de mieux que de se rendre en personne sur les véritables lieux de tournage pour découvrir l’envers du décor ? Depuis quelques années, ces visites de studio sont devenues un véritable business qui attire des millions de visiteurs, à l’image des studios Harry Potter de Londres.

Annoncés en avril dernier, les studios Game of Thrones ouvriront, quant à eux, leurs portes au public à l’automne prochain (et non plus au printemps comme annoncé précédemment) dans les studios de Linen Mills à Banbridge en Irlande du Nord où une grande partie de la série a été tournée. Et ça promet du très lourd.

Sur plus de 10 000 m2, les visiteurs pourront ainsi déambuler dans les décors où ont été tournées les séquences les plus marquantes des huit saisons de Game of Thrones comme la salle du trône ou la Cour de Cersei à King’s Landing, et observer une impressionnante collection d’accessoires et costumes ayant servi au tournage de la série.

En outre, les murs du studio accueilleront également des expériences interactives imaginées en collaboration avec l’équipe créative de Game of Thrones, ainsi qu’une boutique d’objets dérivés dont les fans raffolent.

Avec cet impressionnant musée qui sera ouvert tous les jours pendant 12h, la ville de Banbridge prévoit d’accueillir 600 000 visiteurs chaque année et d’ainsi booster le tourisme en Irlande du Nord de 520 millions de dollars d’ici 2030. Le coût du musée (estimé à 31 millions de dollars) devrait ainsi être très vite amorti.

Évidemment, pour nous, fans français, cette petite escapade irlandaise nous coûtera un billet d’avion et un hôtel. Mais quand on aime, on ne compte pas.

Et si vous avez déjà envie de vous replonger dans Game of Thrones, les huit saisons sont disponibles en vidéo avec des éditions riches en bonus qui dévoilent par exemple des scènes coupées de la dernière saison.