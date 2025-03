L’Été où je suis devenue jolie : la tant attendue troisième saison a enfin une date de sortie

Véritable phénomène du catalogue de Prime Video, "L’Été où je suis devenue jolie" va revenir avec une troisième saison particulièrement attendue. Or, on sait désormais quand les nouveaux épisodes seront dévoilés.

L’Été où je suis devenu jolie, le phénomène de Prime Video

En 2022, Prime Video a dévoilé les premiers épisodes de sa nouvelle série romantique : L’Été où je suis devenue jolie. Adaptée des livres de Jenny Han, la série suit Isabel Conklin, une adolescente qui a l’habitude de passer ses vacances d’été avec son frère, sa mère, le meilleur ami de sa mère ainsi que les deux fils de ce dernier, Conrad et Jeremiah. L’année de ses 16 ans, elle se rend toutefois compte d’un changement : elle découvre qu’elle éprouve désormais des sentiments amoureux pour les deux frères.

Elle aussi adaptée de romans de Jenny Han, la trilogie Comme un garçon avait déjà cartonné sur Netflix. Et L’Été où je suis devenue jolie s’est clairement montrée à la hauteur lorsqu’elle a été dévoilée. Comme expliqué en juin 2022, elle a même fait plus fort que The Boys ! Un an plus tard, la deuxième saison a confirmé l’immense popularité de la série avec une popularité toujours aussi impressionnante.

Retour en juillet pour la série, avec un dernier chapitre

La troisième saison de L’Été où je suis devenue jolie est donc très attendue parmi les abonnés Prime Video. Or, on sait désormais avec certitude qu’elle sortira cette année. Via un post sur son compte instagram, le service de streaming a révélé que les nouveaux épisodes commenceraient à être diffusés en juillet prochain, sans donner pour le moment de date plus précise.

Via le même post, Prime Video a partagé une autre information majeure sur L’Été où je suis devenue jolie. Ainsi, la série créée par Gabrielle Stanton n’ira pas plus loin. Car sa troisième saison sera la dernière.

Une dernière saison plus longue que les précédentes

La série va donc suivre les livres de Jenny Han, qui a écrit trois romans centrés sur Isabel Conklin. La troisième saison du show sera basée sur son troisième livre, L’Été devant nous. Bonne nouvelle pour les fans : elle sera plus longue que les deux premières. Elle comptera cette fois onze épisodes, contre sept pour le premier chapitre et huit pour le deuxième.

Si la troisième saison de L’Été où je suis devenue jolie est un nouveau carton, Prime Video cherchera peut-être à étendre l’univers de la série. La plateforme pourrait lancer un ou plusieurs spin-offs. Elle imiterait ainsi Netflix, qui a développé une série spin-off de la saga Comme un garçon, intitulée XO, Kitty (celle-ci est d’ailleurs à son tour devenue un carton). Mais pour le moment, cette possibilité ne reste qu’une spéculation.