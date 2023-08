L’Été où je suis devenue jolie : une saison 3 est-elle prévue ?

Les épisodes de la saison 2 de "L’Été où je suis devenue jolie", qui sortent chaque semaine, n’ont pas encore été tous dévoilés. Pourtant, un troisième chapitre a d’ores et déjà été commandé pour la série Prime Video.

La saison 2 de L’Été où je suis devenue jolie cartonne

Depuis 2022, Prime Video propose à ses abonnés L’Été où je suis devenue jolie. La série est adaptée des romans éponymes de Jenny Han, l’auteure de la trilogie À tous les garçons que j’ai aimés. L’intrigue est centrée sur Isabel Conklin (Lola Tung), une jeune fille qui passe ses vacances d’été avec son frère, sa mère, le meilleur ami de celle-ci et ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Mais l’année de ses 16 ans, elle se découvre de nouveaux sentiments pour les deux frères.

L'Été où je suis devenue jolie ©Prime Video

Avant même d’avoir mis en ligne le premier épisode de L’Été où je suis devenue jolie, Prime Video avait annoncé qu’une deuxième saison était en développement. Celle-ci a commencé à être dévoilée le 14 juillet dernier. Et selon la plateforme de streaming, elle fait partie des dix saisons les plus vues de toutes les séries proposées par Prime Video.

Les trois premiers épisodes ont été mis en ligne en même temps. Et ils ont fait plus que doubler les scores d’audience du premier chapitre en seulement trois jours ! Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que la série ne s’arrêtera pas là.

Un troisième chapitre officiellement commandé

Alors que la saison 2 avait été annoncée avant la mise en ligne du premier épisode de L’Été où je suis devenue jolie, Prime Video n’a pas attendu les derniers épisodes du deuxième chapitre pour renouveler le show. Comme le rapporte Deadline, la plateforme de streaming a ainsi officialisé le lancement d’une troisième saison. Jenny Han en sera toujours la showunner. Et, comme pour le chapitre 2, elle sera accompagnée de Sarah Kucserka.

Deadline précise que, si l’annonce n’intervient que maintenant, la décision de renouveler L’Été où je suis devenue jolie avait été prise avant la grève actuelle à Hollywood. En revanche, la production de la saison 3 ne commencera qu’une fois que cette grève sera terminée. Il faudra donc peut-être patienter plus longtemps qu’entre la première et deuxième pour découvrir la suite des aventures de Belly et ses amis. Un an avait séparé les deux premières saisons.

Mais en attendant, les fans de la série doivent donc encore découvrir les derniers épisodes de la saison 2. Le sixième a été mis en ligne ce vendredi 4 août. L’avant-dernier sera dévoilé dans une semaine, et le dernier le vendredi 18.