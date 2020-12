Lily James et Sebastian Stan seront Pamela Anderson et Tommy Lee pour une série

"Pam & Tommy", la série sur Pamela Anderson et Tommy Lee, a trouvé son casting de stars avec Lily James et Sebastian Stan dans le rôle du couple.

Pam & Tommy : une histoire des 90's

En cette année 92, Pamela Anderson fait sensation à la télé américaine dans le rôle de Casey Jean "C. J." Parker, sauveteuse professionnelle de la série Alerte à Malibu. Cette surveillance de plage lui vaut une renommée mondiale, alors qu'elle était déjà un peu connue sur le continent américain pour avoir posé plusieurs fois pour Playboy - elle détient d'ailleurs encore aujourd'hui le record d'apparitions en couverture du magazine avec 13. L'actrice devient un sex symbol et des millions de personnes, principalement du sexe masculin, la placardent en poster dans leurs chambres et leurs cabines de poids lourds.

Alerte à Malibu ©NBC

De son côté, le batteur Tommy Lee a monté au début des années 80 le groupe de hard rock Mötley Crüe. Ils connaissent rapidement le succès et suivent le triptyque "Sex, drugs and Rock 'n' Roll" à la lettre. Cette existence mouvementée sera même documentée dans le livre The Dirt, adapté en 2019 en long-métrage pour Netflix, avec Machine Gun Kelly dans le rôle de Lee.

Quand la Playmate et le Rocker se rencontrent le 15 février 1995, ça fait des étincelles. Si bien qu'ils se marient 4 jours plus tard, leurs noms tatoués sur leurs annulaires en guise de bagues. Cette union presque perdue d'avance durera pourtant 3 ans, donnera naissance à deux enfants et finira par un divorce en 1998, Tommy Lee usant un peu trop souvent de la violence sur sa compagne. Le couple charismatique a fait parler de lui bien avant son triste dénouement pour une histoire qui a fait scandale. Un moment marquant du siècle dernier qui sera bientôt présent dans l'adaptation en série de cette idylle.

"Quelqu'un a vu ma cassette ?"

En 1995, le couple s'amuse en effet avec un caméscope à filmer leurs ébats amoureux. Problème : la cassette de leurs exploits s'égare et se retrouve en vente libre dans les rayonnages de VHS du monde entier. Scandale total et premiers pas vers un nouveau genre de vidéo que l'on appellera "les sex tapes" ! Les Lee régleront le problème avec la société de distribution de la vidéo par le biais d'un accord à l'amiable resté confidentiel.

Selon nos confrères de Deadline, cet événement sera l'un de ceux narrés dans une mini-série adaptée de leur histoire. Intitulée Pam & Tommy, on en connaît aujourd'hui le casting et il a de quoi surprendre.



Baby Driver © TriStar Pictures

Tommy Lee sera en effet incarné par Sebastian Stan (Le Faucon et le Soldat de l'Hiver) et Lily James (Baby Driver, Rebecca) se glissera dans la peau de Pamela Anderson. Seth Rogen interprétera l'homme qui a volé la cassette et l'a vendue. Il sera également un des producteurs du show qui sera écrit par Rob Siegel (Le Fondateur, Turbo).



Là où le projet devient vraiment excitant, c'est que l'on sait que les 8 épisodes de la série seront mis en scène par Craig Gillespie, le réalisateur de Moi, Tonya déjà avec Sebastian Stan au casting. Si l'Américain arrive à traiter cette histoire d'amour médiatique avec autant d'absurde que sur le long-métrage dédié au drôle de destin de Tonya Harding, le résultat peut être des plus prometteurs.

Pam & Tommy (titre provisoire) sera diffusé sur Hulu avec un début de tournage prévu pour le printemps 2021.