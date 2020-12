Limitless : Chris Hemsworth met son corps à l'épreuve pour Disney

Si vous pensiez que cette musculature impressionnante n'était que du cinéma, on devrait avoir la preuve du contraire avec "Limitless", une série documentaire pour laquelle l'acteur Chris Hemsworth va prêter son corps à diverses expériences.

Chris Hemsworth est un fidèle collaborateur de la maison Disney, et c'est un affaire qui roule à toute vitesse. C'est l'autoroute du succès et un mariage heureux pour l'acteur qui se distingue sous les traits de Thor dans le #MCU, personnage Marvel iconique mondialement connu que l'acteur a su faire sien, et sa prochaine destination éveille la curiosité. Pour la chaîne National Geographic, propriété et grande "licence" documentaire de Disney, Chris Hemsworth va se lancer dans des expérimentations scientifiques pour tester les limites de son corps dans une série documentaire catégorie fitness. Ça s'appelle Limitless et ça promet, dans un style différent, du spectacle.

Plus jeune plus longtemps et en bonne santé

La série documentaire Limitless qui verra donc l'acteur se confronter à différents challenges dans des situations souvent aventureuses, a pour but de proposer des perspectives d'amélioration de la santé et de préservation de la jeunesse. Pas de botox ni de detox vegan a priori mais plutôt des tests d'effort et de résilience, l'amélioration de la mémoire, se remettre de blessures et gagner de la force, etc. Vivre sainement et plus longtemps, c'est donc la nouvelle aventure de Chris Hemsworth.

Pour ces expériences, la série ens ix épisodes voyagera dans le monde à la découverte de pratiques ancestrales ou modernes de différentes cultures et différents individus. Pour garantir la qualité de la production, c'est Darren Aronofsky (Noé, Black Swan) qui sera en charge de donner à Limitless sa patte cinématographique. Les quelques images aperçues lors du Disney Investor Day ont laissé entrevoir un Chris Hemsworth au top de sa forme physique, comme on l'a actuellement très remarqué.

Que ce soit pour Thor ou pour cette série documentaire, et c'est sûrement pour les deux, Chris Hemsworth est actuellement dans une séquence de développement physique impressionnante, et peut-être que Dwayne Johnson peut commencer à se faire du souci... L'acteur donne donc son corps à Disney pour faire rêver l'audience des films Marvel et réfléchir celle de National Geographic qui veut apprendre et découvrir tout en gardant un peu de spectacle. Quand on vous disait que le mariage était heureux...