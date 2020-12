Thor 4 : Chris Hemsworth montre son impressionnante musculature dans une vidéo

Alors qu’il s’apprête à retrouver son costume du Dieu du Tonnerre dans "Thor : Love and Thunder", Chris Hemsworth se prépare activement pour le rôle. L’acteur a dévoilé une vidéo dans laquelle on peut voir son physique impressionnant.

Thor : Love and Thunder, quatrième film centré sur le Dieu du Tonnerre

Vu pour la dernière fois dans Avengers : Endgame, le Dieu du Tonnerre sera de retour dans Thor : Love and Thunder. On ne connaît pour le moment pas grand-chose sur la trame du film, mais Natalie Portman a tout de même révélé qu’elle sera au moins en partie adaptée des comics Mighty Thor de Jason Aaron. L’actrice retrouvera son rôle de Jane Foster, et celle-ci y combattra un cancer en même temps qu’elle deviendra la nouvelle Thor. Elle devrait donc prendre le relais du Thor que l’on connaissait jusqu’à maintenant dans le MCU. En plus de bénéficier du retour de Jane Foster, le film devrait aussi voir apparaître plusieurs Gardiens de la Galaxie, et il faudra donc attendre pour connaître leur place dans l’intrigue.

Thor : Le Monde des ténèbres ©Marvel Studios

Après le gros succès de Thor : Ragnarok, Marvel a sans surprise fait de nouveau confiance à Taika Waititi pour réaliser Thor : Love and Thunder, d’après un scénario qu’il a lui-même coécrit avec Jennifer Kaytin Robinson. En plus du retour de Natalie Portman, Chris Hemsworth retrouvera une nouvelle fois le costume du héros, et Tessa Thompson reviendra aussi en Valkyrie. Quant au principal méchant du long-métrage, si l’on ne sait pas encore de quel personnage il s’agira, on sait qu’il sera joué par Christian Bale.

En ce qui concerne les interprètes des Gardiens de la Galaxie, si l’on sait déjà avec certitude que Chris Pratt reprendra son rôle de Star Lord, il ne serait pas surprenant qu’il soit accompagné d’autres membres de son équipe. Parmi eux, Groot pourrait faire partie de l’aventure, comme le laisse supposer la présence de Vin Diesel en Australie.

Le retour du Thor musclé dans Love and Thunder ?

On ne sait pas encore dans quel état on retrouvera le Thor incarné par Chris Hemsworth dans Love and Thunder. La dernière fois que nous avions pu le voir, à la fin d’Endgame, il s’envolait avec les Gardiens de la Galaxie à bord de leur vaisseau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son physique n’était pas aussi développé qu’avant. Après les événements du début d'Endgame, le héros s’était laissé aller et avait pris énormément de poids. Hemsworth avait dû porter un costume spécial sur le tournage.

Reste donc à savoir si le Dieu du Tonnerre aura perdu ses kilos superflus et retrouvé sa musculature au début de Love and Thunder. Et si tel est le cas, cela ne posera pas de problème pour son interprète. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Chris Hemsworth peut être vu en train de s’entraîner avec son coach. Et il affiche une musculature impressionnante. L’acteur est sans aucun doute prêt à incarner un Thor au physique proche de celui qu’il arborait dans les premiers films du MCU. Il faudra attendre pour savoir si le personnage reviendra en forme dans le long-métrage de Waititi. La sortie de Love and Thunder est prévue pour le 9 février 2022 en France.

Chris Hemsworth se prépare aussi pour incarner Hulk Hogan

S’il retrouvera d’abord le costume du Dieu du Tonnerre, Thor n’est pas le seul rôle physiquement exigeant pour lequel Hemsworth s’entraîne. L’acteur se prépare aussi à incarner l’ancien catcheur Hulk Hogan, connu pour son imposant gabarit, dans un biopic réalisé par Todd Phillips. Il devrait enchaîner peu de temps après la fin du tournage de Love and Thunder, et doit donc également être prêt à se glisser dans la peau d’Hogan.

Hulk Hogan ©Rtn/Mediapunch/REX/Shutterstock

Pour essayer de se rapprocher du physique de ce dernier, Hemsworth avait promis qu’il prendrait plus de masse que pour n’importe lequel de ses rôles précédents. D’après la vidéo qu’il vient de partager, il semble sur la bonne voie pour tenir parole. En revanche, la date de sortie du long-métrage de Phillips n’est pas encore connue, et il faudra sans doute attendre au moins la deuxième partie de 2022 avant de pouvoir constater le résultat de la transformation physique de l’acteur australien.