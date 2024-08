Enorme carton en 2023, on sait quand reviendra la série d'espionnage de Zoe Saldaña

"Opérations spéciales : Lioness" sera bientôt de retour avec une saison 2 prévue sur Paramount+. Le service de streaming a révélé la date de diffusion et les premières images.

Le succès de l'été 2023 sur Paramount+

Le renouvellement d'Opérations spéciales : Lioness n'a pas été une surprise, mais il aura mis du temps à être confirmé. Lancée sur Paramount+, la série créée par Taylor Sheridan (Wind River, Ceux qui veulent ma mort) a attiré du monde dès sa première semaine de diffusion, le 23 juillet 2023. Six millions de téléspectateurs dans le monde entier avaient été réunis pour suivre la lutte de la CIA contre le terrorisme, via une unité secrète menée par Joe (Zoe Saldaña) et sa nouvelle recrue Cruz (Laysla De Oliveira).

Un carton impressionnant pour la plateforme de streaming arrivée en France en 2022. Mais la saison 2 du show n'a été annoncée qu'en mai dernier. Ce qui ne veut pas dire que Taylor Sheridan et l'équipe de production n'ont rien fait avant cela. La preuve, Opérations spéciales : Lioness reviendra bientôt sur les écrans. Paramount+ a dévoilé la date de diffusion de la saison 2 ainsi que des premières images.

Une date et des images pour Lioness saison 2

Bien que le tournage de ce deuxième chapitre soit encore en cours au Texas, Paramount+ a fixé sa date de diffusion au 27 octobre aux États-Unis et sur les marchés internationaux où le service est disponible. Les deux premiers épisodes de la saison 2 seront disponibles à cette date.

Des détails sur l'intrigue ont été révélés (via Deadline). Ainsi, dans cette saison 2, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman) et Byron (Michael Kelly) devront recruter une nouvelle agente Lioness pour infiltrer une menace jusqu'alors inconnue. Alors que la pression monte de toutes parts, Joe devra faire face à des sacrifices personnels qu'elle a faits en tant que chef du programme Lioness.

Enfin, voici les premières photos de cette saison 2, en attendant une bande-annonce, qui nous en dira plus sur ce qui attendra Joe.