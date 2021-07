Loki : la saison 2 est confirmée pour la série Marvel !

La saison 1 de "Loki" vient de se terminer sur Disney+. Pas de panique, ce ne sera pas la fin de la série Marvel. Une saison 2 est officiellement annoncée à la toute fin du dernier épisodes.

Loki enfin au premier plan

Loki est la dernière série Marvel lancée par Disney+. Un programme très efficace porté par le toujours excellent Tom Hiddleston. On le retrouve juste après une scène d'Avengers Endgame, lorsque les super-héros décident de remonter dans le temps pour mettre la main sur le Tesseract. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu et c'est finalement Loki qui met s'en empare et s'enfuit avec.

Ainsi, la timeline est changée. Raison pour laquelle la TVA (Time Variance Authority) vient aussitôt l'arrêter. Il s'agit d'une sorte de police temporelle chargée de faire respecter les timelines du multivers. Loki est donc considéré comme un Variant qui doit être éliminé. Cependant, comme un autre Variant pose bien plus de problèmes à la TVA, il va une nouvelle fois sauver sa peau en apportant son aide.

Loki ©Marvel Studios / Disney+

Il y aura bien une saison 2

Au cours des six épisodes de Loki, de nombreuses choses se sont passées. Il y a d'abord eu le rapprochement entre Loki et Sylvie, la Variante recherchée par la TVA. Puis la découverte que cette autorité n'était pas réellement contrôlée par les Gardiens du temps, mais par un sombre personnage. On a appris également que les membres de la TVA étaient à l'origine des Variants, et que ceux qui sont éliminés sont en réalité envoyé dans un monde où une terrible créature, Alioth, les attend. De nombreux rebondissements qui auront donc tenu en haleine les spectateurs jusqu'à un dénouement final qui ouvre vers une guerre de multivers.

La série aurait pu simplement servir à introduire la suite du Marvel Cinematic Universe et notamment Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jusqu'à présent, on ne savait pas si le show aurait droit à une saison 2. Mais finalement Disney a décidé de poursuivre la série, comme en atteste cette petite indication à la fin du générique.

Loki ©Marvel Studios / Disney+

Une décision logique quand on voit le déroulé du dernier épisode. Tout ne fait donc que commencer pour Loki. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 6, on ne vous en dira pas plus...

Quelle date pour la saison 2 ?

Mais alors quand auront nous la suite de la série ? Il est bien trop tôt pour annoncer une date précise évidemment. Cependant, Production Weekly annonce que la production de la saison 2 de Loki devrait démarrer en janvier 2022. Les nouveaux épisodes pourraient alors arriver en fin d'année 2022, ou au mieux à l'été. Une possibilité à prendre avec des pincettes pour le moment puisque Disney n'a rien annoncé à ce sujet. Et on sait bien que quand il s'agit de Marvel, le calendrier de chaque production est planifié avec une grande précision pour caler à tout un ensemble. Et les séries, qui font des liens avec les films, ne font pas exception.

Rendez-vous donc, a priori, dans un an pour la suite des aventures de Loki, toujours sur Disney+. Avant cela, il y aura déjà Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux au cinéma le 1 septembre 2021, tandis que Black Widow est en ce moment dans les salles.