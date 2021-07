Loki épisode 5 : vers l'introduction de Kang le conquérant ?

L’épisode 5 de « Loki », et accessoirement l’avant-dernier de cette saison 1, est disponible sur Disney+. Après avoir fait un énorme bon en avant lors du précédent chapitre, le show entre dans sa dernière ligne droite.

Loki : un épisode 5 intrigant

Loki, toujours incarné par Tom Hiddleston, s’est réveillé dans une version totalement délabrée de New York, aux confins de la fin des temps. Lors de la scène post-générique du précédent opus, le dieu de la malice ouvre les yeux et tombe nez à nez avec 4 autres versions de lui-même. Les spectateurs apprennent donc que la TVA ne tue pas ses victimes, mais les envoie dans un monde apocalyptique, quelque part dans un futur très éloigné. Sylvie décide alors de suivre les traces de Loki pour le retrouver.

Ce nouvel épisode est l’occasion de faire la connaissance des autres Loki. Notre héros fait la rencontre de Classique Loki, incarné par Richard E. Grant, qui représente la toute première version de Loki dans le comics, affublé du costume originel. Celui-ci est entouré de Serrure, une version enfant de Loki, campé par le jeune Jack Veal, et de Boastful Loki, joué par Deobia Oparei. Enfin, cette équipe dysfonctionnelle se complète d’un étrange alligator Loki.

Loki ©Marvel Studios / Disney+

Un moyen aussi de présenter le Loki président, un personnage bien connu des lecteurs de comics. Un protagoniste issu de l’arc Vote Loki, publié en 2016, et ici incarné également par Tom Hiddleston. Ce nouveau personnage va d’ailleurs perdre une main, une tradition dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), en hommage à la franchise Star Wars. En effet Kevin Feige et ses amis ont décidé de faire perdre un membre à un personnage au sein de chaque production du MCU pour offrir un clin d’œil à la licence de George Lucas.

En tout cas, cette joyeuse troupe permet surtout de donner quelques informations supplémentaires sur l’intrigue, et notamment sur la présence d'Alioth, un nouveau personnage extrêmement puissant.

Qui est le grand méchant ?

Dans les comics, Alioth est un être à la puissance cosmique considérable. Il est soi-disant le premier être à se libérer lui-même du flux temporel. Alioth a ensuite grandi en puissance, devenant l'être suprême du temps sur toutes les réalités de l'aube de la vie sur Terre jusqu'aux abords de la domination de Kang le Conquérant. Seul ce dernier est capable de contrecarrer ses plans et de le dominer. Alors que dans les comics il prend l’apparence d’un nuage géant violet, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a décidé de conserver cette représentation physique.

Loki ©Marvel Studios / Disney+

Un bon moyen pour Sylvie de tester ses capacités d’enchantement, puisque le plan est d’affronter cette terrible entité. Évidemment, nos deux héros vont parvenir à dompter le nuage magique, pour aboutir sur un étrange manoir, qui semble léviter à l'extérieur du temps et de l'espace. Ce lieu devrait, logiquement, être la demeure du véritable antagoniste de l’histoire. Maintenant que les Gardiens du temps sont tombés, le public va découvrir, la semaine prochaine, qui tire réellement les ficelles de la TVA. Et on a notre petite théorie là-dessus.

Alioth est en effet encore un indice qui confirme l’arrivée de Kang dans le MCU. Ce dernier est officialisé au casting de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et sera d’ailleurs incarné par Jonathan Majors. Un personnage spécialiste des voyages temporels, qui aurait totalement sa place au sein de la série Loki. Michael Waldron va peut-être introduire Kang le conquérant lors du final du show, pour ainsi présenter le potentiel grand méchant de la phase 4 du MCU.

Avez-vous remarqué Frog Thor ?

Un épisode qui fait donc encore avancer un peu plus l’intrigue du show, et qui amène nos personnages vers le grand dénouement. Cet épisode 5 permet également le retour de Mobius, le sympathique agent de la TVA, interprété par Owen Wilson. Comme Loki, ce dernier a été envoyé dans ce monde apocalyptique. Mais avec l’aide de Sylvie, il retrouve le chemin de la TVA. Reste maintenant à savoir quel rôle il va jouer dans le dernier épisode de la série. La relation entre Loki et Sylvie gagne en intensité, et les deux Dieux de la malice commencent enfin à se faire réellement confiance.

Loki ©Marvel Studios / Disney+

Pour les plus attentifs et connaisseurs, Michael Waldron a laissé quelques savoureux easter-eggs. Par exemple, l’épée que Serrure donne à Loki est une puissante arme asgardienne issue de la mythologie nordique. Nommée Lævateinn, cette épée ancestrale, fabriquée par Loki, apparaît de temps à autre dans les comics.

Enfin, au beau milieu de l’épisode, le showrunner a lâché un clin d’œil aux lecteurs de comics. Lorsque Loki et ses nouveaux amis décident de descendre sous terre, la caméra, lors d’un travelling vertical, dévoile un marteau de Thor. À côté, un curieux Frog Thor, coincé sous terre également, tente d’atteindre Mjöllnir. Dans les comics, cette créature est un autre variant de Thor. À la base, il s’agit d’un humain prénommé Simon Walterson, qui a été maudit et transformé en grenouille. Après une rencontre avec Thor, lui-même transformé en batracien par Loki, Simon Walterson obtient les pouvoirs du dieu du tonnerre et devient Throg. Et c’est ce dernier, bloqué sous terre, qui semble vouloir atteindre son marteau. Une drôle d’histoire, qui sera peut-être prochainement développée au sein du MCU.