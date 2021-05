Loki : la série Marvel se dévoile un peu plus dans un nouveau spot TV

Marvel Studios vient de partager un nouveau spot TV de « Loki », la future série du Marvel Cinematic Universe (MCU). L’occasion de découvrir quelques images inédites et de faire monter un peu plus l’attente autour de ce show.

Loki : ça parle de quoi ?

Créée par Michael Waldron, la série Loki est prévue pour le 11 juin prochain sur Disney+. L’occasion de raconter les nouvelles aventures du frère de Thor, toujours incarné par Tom Hiddleston. L’histoire se concentre sur un nouveau Loki, celui qui s’échappe avec le Cube Cosmique dans Avengers : Endgame. Ainsi, la série va mettre en scène un autre protagoniste que celui qui se fait tuer par Thanos au début de Avengers : Infinity War. Le dieu du mensonge, à cause de ses trop nombreux voyages dans le temps et l’espace est rattrapé par la TVA (Time Variant Authority), une police temporelle notamment emmenée par Mobius, campé par Owen Wilson. Ce dernier va l'obliger à réparer ses erreurs et ainsi à travailler pour la TVA.

Nouveau teaser

Pour accompagner sa grosse bande-annonce de la phase 4 du MCU, Marvel Studios a également dévoilé un court teaser centré sur Loki. De nouvelles images qui proposent ainsi de nouveaux décors, de nouveaux lieux, et visiblement de nouveaux enjeux.

Loki (Tom Hiddleston) - Loki ©Marvel Studios / Disney +

La série va également mettre en avant différentes représentations du personnage. Ainsi, le dieu du mensonge va apparaître sous la forme d’un politicien, comme la bande-annonce le laissait entendre. Une idée issue d’un comics intitulé Vote Loki, sorti en 2016, et imaginé par Christopher Hasting. Logiquement, le personnage va également se dévoiler dans la peau d’une femme. Un autre aspect des comics qui sera également mis en avant dans la série. Même si aucune image n’a encore été partagée à ce sujet. Mais vraisemblablement, le Loki féminin devrait se manifester dans le show puisque Sophia Di Martino a été castée pour le rôle de Lady Loki. La série est très attendue par les fans du MCU, notamment pour la présence de Tom Hiddleston dans la peau du personnage, l’un des plus appréciés de tout l’univers cinématographique Marvel.