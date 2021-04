Loki : les détails cachés de la nouvelle bande-annonce qu'il ne fallait pas louper

Marvel Studios vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour « Loki ». L'occasion pour la firme de dissimuler de nouveaux easter eggs pour les fans les plus avertis. Et sans surprise, le show a l'air totalement dingue.

La prochaine série Marvel se précise

Alors qu'actuellement Falcon et le Soldat de l'Hiver est en train de cartonner sur Disney +, Marvel Studios assure déjà la suite. La firme vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de Loki, la prochaine série du Marvel Cinematic Universe (MCU). Dirigée par Michael Waldron et Kate Herron, la série va mettre en scène Tom Hiddlestonde retour dans la peau du frère de Thor. Le dieu de la malice a en effet pris la fuite dans Avengers : Endgame en s'emparant du cube cosmique. Rattrapé par la police temporelle il va devoir travailler avec elle qu'il le veuille ou non. Marvel Studios vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce bourrée d'easter eggs :

À quoi servent les Gardiens du temps ?

L'Ancien l'avait prédit dans Avengers : Endgame. Les pierre d'infinité ont créé des branches temporelles alternatives, obligeant les Gardiens du temps à intervenir. Loki s'est fait arrêter par cette police temporelle après avoir utilisé le cube cosmique dans Avengers : Endgame. La Temporal Variance Authority est donc chargée de protéger la chronologie temporelle et de sceller les branches alternatives.

Un Skrull apparaît brièvement

Loki ©Marvel Studios / Disney +

Le dieu Asgardien n'est visiblement pas le seul prisonnier de la TVA. Au détour d'un plan, les plus avertis d'entre vous auront repéré un Skrull. Ainsi, ces extraterrestres métamorphes, introduits dans Captain Marvel sont de plus en plus présents dans le MCU. Après des apparitions dans Spider-Man : Far From Home et WandaVision, ils sont donc de retour dans Loki. Une manière pour Marvel Studios de préparer le terrain avant la Secret Invasion.

Loki à l'origine des réalités alternatives ?

L'anti-héros de l'univers Marvel a apparemment « cassé la réalité » quand il a volé le Tesseract et ainsi créé une nouvelle chronologie. Il semble que ses actes aient entraîné l'apparition de nouvelles branches dans le continuum temporel. Vraisemblablement, différentes versions de Loki se trouvent dans ces multiples branches. Ainsi, alors que les fans pensaient que Wanda allait être à l'origine du multivers, qui sera développé dans Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange et le Multivers de la Folie, il est possible que Loki soit également un des éléments entraînant l’apparition de ces réalités alternatives. Apparemment, différentes versions du dieu de la malice se trouvent au cœur de ces branches. C'est la raison pour laquelle la TVA a fait appel à Loki.

Le variant

Loki ©Marvel Studios / Disney +

Marvel vient d'introduire un nouveau terme technique au sein du MCU. Les versions de Loki issues d'une ramification temporelle sont dénommées « Variant ». Le terme est simple, et permet de différencier le protagoniste de la timeline principale, de ceux qui apparaissent dans des chronologies ramifiées. Ainsi, Thanos et Gamora, dans Avengers : Endgame, sont des variants d'eux-mêmes. Logiquement, dans Loki, le dieu de malice va devoir affronter plein de variants de lui-même pour ramener la chronologie temporelle à la normale.

Le voyage de Loki

Loki va donc voyager à travers le temps et l'espace. Et la bande-annonce tease quelques lieux à travers lesquels le dieu du mensonge pourrait se rendre. Ainsi, au détour de quelques plans, le protagoniste traverse une ère post-apocalyptique où New York est ravagé. Il semble également se rendre sur Vormir et croiser la route de La Veuve Noire. Enfin, Loki va également retourner à Asgard, et même sur le trône d'Odin, qu'il connaît bien. Logiquement, il sera chargé d'empêcher que ces réalités se réalisent réellement, pour laisser place à la timeline actuelle, celle où les Avengers gagnent. Loki ira même jusqu'à affronter son variant président. Un élément déjà présenté dans la première bande-annonce, inspiré de l'arc populaire des comics « Loki président », sorti en 2016. Rendez-vous le 11 juin prochain sur Disney + pour découvrir les nouvelles aventures de Loki.