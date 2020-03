Loki : les Minutemen pourraient être dans la série

Loki va voyager dans plusieurs temporalités avec sa série éponyme prévue sur Disney+. Ces petits déplacements ne vont pas plaire à tout le monde et il pourrait croiser sur sa route les Minutemen, une police chargée de maintenir l'ordre dans le multivers. Une information laisse espérer qu'ils seront présents dans le scénario...

L'image de Loki, demi-frère de Thor, a bien été modulée avec plusieurs films pour ne pas qu'il soit simplement un antagoniste. Sa personnalité est plus complexe que ça et on a compris qu'il y avait une part de bon en lui. La série qui lui sera dédiée sur Disney+ devrait permettre de le voir encore plus sous un nouveau jour. Car Marvel n'est pas du genre à faire d'un présumé méchant l'un de ses héros sans qu'on n'ait des points auxquels s'attacher à lui. Son interprète, Tom Hiddleston, a déjà prévenu qu'on allait découvrir un Loki comme on ne l'a jamais vu.

Le synopsis a de quoi nous faire saliver, en promettant de suivre le personnage dans ses aventures à travers différentes époques. On pourra ainsi découvrir quel rôle il a joué dans plusieurs événements importants de l'univers et nul doute qu'il doit être crédité de quelques gestes héroïques. Un des premiers aperçus a présenté Loki avec un uniforme de la Time Variance Authority. Pour vous situer cette organisation, elle est en charge de surveiller les problèmes créés par le multivers. Les différentes réalités ne peuvent pas s'entrechoquer et il faut maintenir un équilibre. Loki sera un grain de sable à gérer pour eux, et on l'imagine bien se balader comme bon lui semble.

Et il pourrait se retrouver face aux Minutemen ! Cette police se consacre au maintien de l'ordre entre les couches temporelles.

L'apparition des Minutemen dans Loki semble se confirmer

Si on se doutait que les Minutemen pourraient se retrouver dans la série, nous n'en avions pas la confirmation. C'est désormais le cas avec l'apparition sur la fiche IMDB de la série de deux cascadeurs qui camperaient ces personnages robotiques.

À ce stade, impossible de savoir comment ils seront actifs dans la série. Mais tout porte à croire que Loki pourrait en découdre avec eux ou se ranger de leur côté pour régler des problèmes en rapport avec le multivers. Connaissant le caractère du personnage, on l'imagine plutôt se faire rattraper par la patrouille après avoir mis le bazar quelque part dans une réalité.

Il faudra être attentif à tout ça, la série devrait avoir des liens à la fois avec Doctor Strange et le multivers de la Folie et la série WandaVision.

Sans date précise, la série est attendue en 2021 sur Disney+.