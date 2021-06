Loki : on a vu les 2 premiers épisodes de la série Marvel

Disney+ lance à partir du 9 juin la nouvelle série Marvel "Loki". Nous avons pu voir les deux premiers épisodes en avant-première. Voici nos impressions et ce qui vous attend dans la série. Article sans spoiler !

Retour en arrière dans le MCU pour Loki

Disney a décidément parfaitement géré son arrivée dans le monde du streaming avec Disney+. Outre le lancement avec The Mandalorian, les choses sont devenues sérieuses avec l'intégration du MCU (Marvel Cinematic Universe) sur le petit écran. En début d'année, WandaVision, avec un style original, a permis d'approfondir l'héroïne incarnée par Elizabeth Olsen. Puis, dans un genre bien plus classique (et pour nous un peu décevant, voir notre critique), il y a eu Falcon et le Soldat de l'Hiver. Un peu plus d'un mois plus tard nous arrive désormais Loki.

La série est très attendue car permet de mettre enfin au premier plan un personnage apprécié de longue date. Interprété par Tom Hiddleston depuis Thor (2011), il fut tantôt l'ennemi des Avengers, tantôt l'allier de son frère, jusqu'à une bien triste fin dans Infinity War. Endgame nous offrait une dernière scène avec lui grâce à un retour dans le passé, lors des événements d'Avengers (2012). Dans le dernier film des frères Russo, les super-héros reviennent en effet au moment de l'arrestation de Loki pour récupérer le Tesseract qui les aidera à vaincre Thanos. Seulement une intervention malheureuse d'Hulk permet à Loki de changer son destin en s'emparant de l'objet pour s'enfuir. C'est à partir de là que débute la série Marvel...

Loki ©Disney+

À la fin d'Endgame, ce passage semblait avoir été un peu oublié. On se demandait ce qu'était devenu Loki dans toute cette histoire. Le premier épisode débute avec son arrestation par la TVA (Time Variance Authority). Une sorte de police temporelle chargée de faire respecter les timelines du multivers. Ainsi, dès qu'un Variant, comme Loki, change le cours de l'Histoire, la TVA intervient.

L'origin story de Loki

Le premier épisode de Loki permet de poser les bases de cet univers. Et ce, avec beaucoup d'humour, en caricaturant le système bureaucratique. Un humour amené également par Loki lui-même et l'interprétation toujours impeccable de Tom Hiddleston. Ce dernier est parfois à la limite d'un Jack Sparrow mais n'en fait heureusement pas trop. Le principal intérêt de l'épisode 1 réside alors dans la caractérisation du personnage. On l'a dit, au moment où débute la série, il s'agit du Loki d'Avengers. Un personnage encore méchant qui souhaite la mort des super-héros et désire régner sur Asgard. Mais un nouveau protagoniste, Mobius (Owen Wilson), employé de la TVA, va voir autre chose en lui. Évidemment, Loki est quelqu'un de complexe. C'est un personnage tragique capable de bonnes actions et d'autant de trahisons. La série pointe très bien cela et parvient à provoquer une empathie nécessaire.

Loki ©Disney+

Le second épisode permet cette fois d'entrer dans l'intrigue principale. Un Variant fait des misères à la TVA. Mobius décide alors d'utiliser Loki pour l'aider dans son enquête. On n'en dira pas plus sur ses raisons pour éviter de spoiler. Cependant, on peut annoncer que cela mènera la série à voyager à travers le temps. Le passé comme le futur. L'occasion pour l'équipe de création (Kate Herron à la réalisation, Michael Waldron au scénario) d'amener à la fois de la légèreté et des clins d'œil sur notre époque. Comme l'évocation d'apocalypses dans les années à venir suite au dérèglement climatique.

Enfin, le deuxième épisode permet de dévoiler le vrai méchant de cette série. Là encore, on vous laissera le découvrir lors de la diffusion de la série. Mais cette nouvelle arrivée nous a immédiatement convaincu et promet pour la suite. Un personnage étonnant et charismatique dont les motivations sont encore mystérieuses...

Ce qu'on attend pour la suite

Les épisodes suivants devront donc nous en dire davantage sur ce nouvel antagoniste. On devrait, grâce à lui, en apprendre un peu plus sur la TVA et les Gardiens du temps à l'origine de cette organisation. Visuellement, on espère que Loki se lâchera un peu plus. La première séquence de l'épisode 2, sous fond de Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, montre un certain potentiel de la part de la réalisatrice Kate Herron. Cette dernière a d'ailleurs évoqué en conférence de presse l'influence de David Fincher pour l'aspect thriller de la série. Mais on en attendra davantage dans les épisodes suivant.

Loki est à suivre sur Disney+ à partir du 9 juin. Retrouvez ci-dessous un petit making of de la série :