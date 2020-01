Loki : Tom Hiddleston de retour dans une première vidéo

Vous avez aimé ? Partagez :

La série centrée sur « Loki » se précise avec une première vidéo des coulisses du tournage. Elle dévoile Tom Hiddleston qui reprend le rôle du Dieu asgardien à l’occasion du futur show du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Tom Hiddleston a donc bien débuté le tournage de la série Loki. Il revient une nouvelle fois dans la peau du Dieu du mensonge après six apparitions au sein du MCU. Il débute en frère indigne de confiance dans le premier Thor en 2011 avant d’être le grand méchant du premier Avengers. On pensait son parcours terminé lors d’Avengers : Infinity War, mais il réapparaît dans Endgame, pour avoir prochainement sa propre série. Un show produit et dirigé par Michael Waldron et qui contiendra également Sophia Di Martino au casting.

Tom Hiddleston de retour dans la peau de Loki

Pour le moment, Disney+ et Marvel Studios se concentrent davantage sur la promotion de Falcon & The Winter Soldier, dont la sortie sur Disney + devrait être pour le mois d’août prochain. WandaVision aussi fait parler d’elle. Mais Marvel Studios veille à ce que les fans n’oublient pas Loki.

La série ne présentera pas le Loki originel, puisque celui-ci est assassiné par Thanos. Tom Hiddleston incarnera le Loki de Avengers : Endgame, qui s’échappe avec le Tesseract. Le personnage voyagera dans le temps et l’espace à travers l’Histoire de l’humanité. La série est attendue au printemps 2021.

Tom Hiddleston vient de partager la première vidéo de tournage sur son compte Instagram. À l’aide de câbles, l’acteur saute dans les airs, avant de s’affaler sur des tapis. De toute évidence, ce n’est qu’une préparation puisqu’il ne porte pas le costume de Loki, et n’est pas entouré de fonds verts.

Loki impliquera des voyages temporels, et sera directement connecté à Doctor Strange et le multivers de la Folie. Cependant, cette information n’est peut-être plus d’actualité depuis le départ de Scott Derrickson.

La série est très attendue par les fans du MCU. Elle sera un des nombreux shows Marvel qui seront diffusés sur Disney+ dans les prochaines années. Marvel Studios étend encore un peu plus son univers connecté, cette fois sur le petit écran.