LOL qui rit sort : le casting de la saison 4 annoncé, on va bien se marrer

La nouvelle saison de "LOL : qui rit, sort !", après une saison 3 grandiose, arrive prochainement sur Prime Video. Son casting vient d'être dévoilé, et ça promet des fous rires !

LOL : qui rit, sort !, la nouvelle saison arrive

Après trois saisons, l'émission de Prime Video LOL : qui rit, sort ! revient pour une quatrième grande partie de rigolade, avec un casting extrêmement séduisant. Ce qui n'était pas forcément acquis, puisque la polémique créée en avril 2023 par Blanche Gardin avait fait grand bruit et écorné l'image de l'émission. L'actrice et humoriste avait en effet publié un long message sur Facebook pour expliquer son refus de participer à l'émission, incendiant Amazon et Jeff Bezos, et dévoilé les montants, qu'elle jugeait indécents, des rémunérations des participants.

Amazon avait publiquement répondu à cette prise de parole, et plusieurs participants des précédentes saisons avaient pris position sur le sujet.

Pierre Niney - LOL : qui rit, sort ! ©Prime Video

Un casting prometteur

Sans surprise, Blanche Gardin n'est donc pas au casting de cette nouvelle saison de LOL : qui rit, sort !. Et ses déclarations n'ont en tout cas pas refroidi certains et certaines de ses collègues, puisque c'est à nouveau un casting prometteur qui s'empêchera autant que possible de rire. On y trouve ainsi les stars de YouTube McFly et Carlito, Jean-Pascal Zadi et Redouane Bougheraba, Alban Ivanov, Alison Wheeler, Marina Foïs et Audrey Lamy, ainsi que le seul et unique Jérôme Commandeur.

Il y aura donc une confrontation de plusieurs humours qui s'annonce délicieuse. On attend ainsi de voir comment le style décalé et incisif de Jean-Pascal Zadi s'exprimera face au don pour l'improvisation de Jérôme Commandeur, ou encore comment l'humour pince-sans-rire et facilement noir de Marina Foïs pourra faire craquer quelques-uns des concurrents...

Qui ira jusqu'au bout ? Qui réussira à se retenir d'éclater de rire ? Les paris sont lancés, et la compétition s'annonce déjà terrible !