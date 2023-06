LOL qui rit sort saison 4 : une nouvelle règle annoncée, ça va être compliqué !

La saison 4 de la série "LOL : Qui rit, sort !" promet d'être difficile pour les candidats avec cette nouvelle règle annoncée par Prime Vidéo. En plus de ne pas pouvoir rire, les participants ne devront pas non plus crier. Un stratagème souvent utilisé par les comédiens participant à l'émission, comme Leïla Bekhti dans la saison 3.