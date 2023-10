Prime Video dévoile les images de la nouvelle saison de LOL (et il y a des surprises)

Prime Video a dévoilé les premières images de la nouvelle saison de "LOL : Qui rit, sort !" Et il y a des surprises attendues. L'émission, toujours présentée par Philippe Lacheau, a en effet des nouvelles règles pour cette édition qui s'annonce encore une fois hilarante.

LOL : Qui rit, sort ! le carton plein de Prime Video

La série LOL : Qui rit, sort ! diffusée depuis 2021 en France est une adaptation de l'émission japonaise Hitoshi Matsumoto Presents Documental. Le concept est simple, mais terriblement efficace : rassembler un groupe de comédiens et humoristes dans une même pièce et les défier de ne pas rire pendant une durée déterminée. Celui ou celle qui rit est éliminé(e).

Au fil des saisons, l'émission a su conquérir le cœur du public français, notamment grâce à son casting étoilé et ses moments hilarants (même si le tournage peut être compliqué pour certains participants). La saison 3, en particulier, a rencontré un succès phénoménal, devenant le programme le plus regardé en France sur Prime Video. Il faut dire que la ribambelle de stars alignées était impressionnante, à commencer par Pierre Niney et Jonathan Cohen qui ont attiré un large public.

Une nouvelle saison arrive avec des surprises

La saison 4 de LOL : Qui rit, sort ! Est attendue dès le 26 octobre prochain sur Prime Video. Et comme nous l'avions annoncé il y a quelques mois, une nouvelle règle fera son apparition. Mais ça n'est pas tout. En effet, il s'agit d'une saison spécialement conçue pour Halloween. Elle a d'ailleurs été renommée LOL : Qui crie, sort !

Comme vous l'aurez deviné, dans cette nouvelle édition, les participants ne devront pas non plus crier, au risque d'être éliminés. Et comme il s'agit d'une saison spéciale frissons, les occasions ne manqueront pas. Des visages familiers tels que Hakim Jemili, Audrey Fleurot, Fadily Camara, Bérengère Krief, Ahmed Sylla, Kyan Khojandi, Camille Lellouche et Gérard Darmon, ayant déjà participé à l'émission de Prime Video, reviennent pour cette édition spéciale, armés d'expérience et prêts à affronter ce double défi.

Les règles classiques demeurent : les cartons jaunes pour les avertissements, les cartons rouges signifiant l'élimination, et les redoutables cartes joker. Mais cette saison, Philippe Lacheau a ajouté une touche terrifiante avec le bouton "blackout", capable de plonger la pièce dans l'obscurité totale, réservant ainsi des surprises inattendues.

Les participants devront user de stratégie, gardant leur sang-froid face aux défis effrayants tout en tentant de déstabiliser leurs adversaires avec des blagues, punchlines, pranks et autres pièges. Le dernier en lice, résistant à toutes les attaques et pièges, remportera 150 000 euros qu'il offrira à une association de son choix.

Les trois premiers épisodes seront disponibles sur Prime Video le 26 octobre, et les deux derniers arriveront le 2 novembre.