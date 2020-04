Love Victor : premier trailer pour la série tirée de Love Simon

Prévue sur Disney+ mais finalement envoyée sur Hulu, la série "Love, Victor" dérivée du film sur Simon se montre dans un premier aperçu. Le personnage campé par Michael Cimino se dévoile dans ces images et apprend à faire un café en présence d'un inconnu qui ne le laisse pas insensible.

Le bouquin Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens de Becky Albertalli a donné lieu à une sympathique adaptation par Greg Berlanti. Love, Simon avait pour belle qualité de traiter l'homosexualité avec normalité, pour aboutir à une comédie romantique assez classique mais pas ensevelie sous des clichés grossiers. Le petit succès du film s'étend maintenant avec un spin-off au format sériel, Love, Victor. Le programme se déroulera dans le même cadre, le lycée de Creekwood High et sa ville, avec un autre adolescent qui prendra le lead. Pas de Simon a priori, ni des personnages marquants de l'histoire originale. Le contexte étant le même, on peut s'attendre à retrouver quelques figures annexes. Ce nouveau héros, appelé Victor, est campé par Michael Cimino. Il va découvrir un tout nouveau lieu de vie, la série le suivant peu de temps après son arrivée. En plus des traditionnelles thématiques liées à l'adolescence, Victor se pose des questions sur sa sexualité.

Love, Victor se montre dans une première vidéo qui n'est pas un trailer classique mais simplement une scène, que l'on imagine dans le premier épisode. Le garçon postule dans le café de la ville. Il fait la rencontre d'un employé qui ne va pas le laisser indifférent et lui proposera même une leçon express pour préparer une tasse. Une activité inattendue qui les rapproche, physiquement, et va faire naître un certain désir. On n'en saura pas plus pour l'instant mais Love, Victor semble animée par les mêmes intentions que le film.

Pas de diffusion sur Disney+ pour Love, Victor

Commandée pour être un programme exclusif du catalogue Disney+, la firme a décidé de ne pas le diffuser par ce biais. C'est sur Hulu qu'on le retrouvera car il n'a pas été jugé assez grand public, notamment en raison des thèmes évoqués, de présence de sexe, d'alcool et de problèmes complexes. On a compris depuis longtemps que Disney+ ne veut pas choquer ses abonnés et visent la famille dans son ensemble. Pas grand chose suffit à ne pas rentrer dans les clous. Ce qui est bien dommage pour une série qui vise à ouvrir les mentalités.

Love, Victor démarre sur Hulu le 19 juin prochain.