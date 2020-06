Lovecraft Country : une nouvelle bande-annonce pour la série HBO

HBO vient de lâcher un nouveau trailer de sa prochaine série fantastique, "Lovecraft Country". Réputée pour avoir lancé de nombreuses séries cultes comme "The Wire" ou "Game of Thrones", la chaîne américaine espère encore frapper fort avec sa nouvelle production originale.

La nouvelle série originale de la chaîne américaine HBO, Lovecraft Country, est une série fantastique d’épouvante. Développée par Misha Green, la co-créatrice d’Underground, elle sera l’adaptation du livre du même nom de Matt Ruff, publié en 2016 et qui avait bénéficié d’une bonne réception de la part du public et de la critique.

L’histoire de Lovecraft Country se déroule dans l’Amérique ségrégationniste de 1950. Elle suit Atticus Freeman, un jeune homme noir vétéran de la guerre de Corée qui est joint par son amie Letitia et son oncle George dans un road trip à la recherche de son père disparu. Commence alors une lutte pour survivre à la fois face aux actes de racismes de l’Amérique blanche et aux monstres terrifiants qu’ils croisent sur la route.

Un trailer qui annonce un mélange des genres dans Lovecraft Country

La bande-annonce tease le mélange des genres de la série, entre le fantastique, l’horreur, et le drame. Les principaux personnages doivent à la fois se méfier des Blancs racistes du pays et de mystérieuses créatures qui semblent les suivre dans leur périple. La dernière phrase du trailer, « Qu’est-ce que la réalité ? », répétée deux fois, illustre aussi la difficulté des personnages à discerner le réel de l’irréel.

Ces images promettent également une œuvre sociale, à la manière de Get Out de Jordan Peele, empreinte d’une réflexion sur l’Amérique ségrégationniste des années 50. Il ne serait pas étonnant de découvrir de nombreux parallèles entre la condition des Noirs à cette époque et celle d’aujourd’hui, cachant un message des créateurs de la série sur la question.

Jordan Peele est d’ailleurs producteur exécutif de Lovecraft Country, tout comme J.J. Abrams. Ces deux noms prestigieux devraient donc augmenter l’attente autour de la série.

Pour ce qui est du casting, c’est Jonathan Majors qui incarne Atticus Freeman, tandis que Jurnee Smollett-Bell, déjà vue dans Underground, prête ses traits à Letitia et Courtney B. Vance joue l’oncle George. Le père d’Atticus, Montrose, est interprété par Michael K. Williams, et Anjanue Ellis joue sa tante, Hippolyta Freeman.

La sortie du premier épisode de Lovecraft Country est prévue pour août sur HBO. La série sera diffusée en France sur OCS en US+24.