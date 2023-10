"On ne sait pas ce qu'il s'est passé" : Lucie Lucas s'excuse pour Cannes police criminelle

Après la diffusion sur TF1 des premiers épisodes de "Cannes police criminelle", critiqués pour le doublage, la comédienne Lucie Lucas s'est excusée auprès des spectateurs pour l'absence de la version originale.

Lucie Lucas et Shy'm en duo dans Cannes police criminelle

Cannes police criminelle a fait des débuts remarqués sur TF1 le lundi 9 octobre avec la diffusion des premiers épisodes. Remarqués, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, les spectateurs ont pu découvrir Lucie Lucas et Shy'm en policière de la Croisette, aux côtés de Jamie Bamber (Battlestar Galactica). Mais lorsque les premiers dialogues sont arrivés, c'est avec étonnement que le public a remarqué que la série était doublée pour la version française.

La raison est simple, Cannes police criminelle est en réalité une coproduction avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et la France. Les acteurs et les actrices ont donc tourné en anglais. Puis, pour la diffusion française, les deux comédiennes se sont doublées elles-mêmes. Le problème est que la synchronisation laisse à désirer et le doublage se ressent très fortement. À mille lieux de ce qui est proposé habituellement.

Lucie Lucas s'excuse : "On ne sait pas ce qu'il s'est passé"

Certains spectateurs ont donc vivement critiqué Cannes police criminelle, et TF1 a d'ailleurs vu ses audiences baisser fortement entre la diffusion du premier épisode et celle du deuxième. Pas de quoi miner le moral de Lucie Lucas, qui après son rôle dans Clem touche ici à un genre bien différent. L'actrice s'est exprimée en Story Instagram et a d'abord remercié "les retours positifs". Lucie Lucas a cependant entendu les critiques sur la VF et a réagi. Pas forcément au doublage et à ce problème de synchronisation, mais à l'absence de la version anglaise.

Désolée pour celles et ceux qui ont essayé de regarder la série en VO en direct hier soir sans y parvenir... On ne sait pas ce qu'il s'est passé mais on fait tout pour qu'elle soit disponible lundi prochain !

Lucie Lucas sur Cannes police criminelle ©Instagram

Il est tout de même étonnant que, pour apprécier une série avec deux personnalités françaises comme Lucie Lucas et Shy'm, il faille passer par de la VOST. Surtout pour un programme proposé par TF1. Reste que la comédienne encourage à voir les épisodes de cette manière. À voir si cela conviendra au public lors de la diffusion des épisodes 3 et 4, prévue le lundi 16 octobre. En attendant, les épisodes sont disponibles en VF et en VOST sur MyTF1.