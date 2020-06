Lucifer : Netflix annonce officiellement la saison 6

Après avoir annoncé hier que la saison 5 de "Lucifer" serait diffusée en deux temps, et que les 8 premiers épisodes sortiraient le 21 août prochain sur sa plateforme, Netflix vient de confirmer une sixième saison pour la série. Celle-ci sera cette fois bien la dernière, et on ne sait pas encore quand elle sortira.

L’intrigue de Lucifer

Diffusée depuis 2016, Lucifer est une adaptation du comic book de Mike Carey. La série s’intéresse à Lucifer Morningstar qui, lassé de sa position aux Enfers, l’abandonne pour aller vivre à Los Angeles, où il devient le patron d’un nightclub. Quand une chanteuse est assassinée sous ses yeux, il décide de rechercher le coupable, et croise alors la route de Chloe Decker, une femme flic qui, chose inhabituelle pour lui, résiste à ses charmes et lui met constamment des bâtons dans les roues. Le duo finit par faire équipe pour trouver le meurtrier, mais l’ange Amenadiel est envoyé sur Terre par Dieu pour tenter de convaincre Lucifer de retourner aux Enfers. Ce dernier va alors devoir faire un choix, entre retourner au royaume du Mal, ou se laisser entraîner vers le bien par sa nouvelle partenaire. La série est portée par Tom Ellis dans le rôle titre, et Lauren German dans celui de Chloe Decker.

La saison 6 de Lucifer sera cette fois bien la dernière

Dans son annonce du renouvellement de Lucifer pour une sixième saison, sur son compte Twitter, Netflix se montre clair : il s’agira bien de la dernière saison de la série. C’est la deuxième fois que la plateforme de streaming annonce une dernière saison pour Lucifer. En 2018, le géant du streaming avait sauvé la série de l’annulation, après la décision de Fox de l’arrêter, commandant une quatrième saison. Mais, plus tard dans l’année, Netflix avait annoncé que la cinquième saison à venir serait la dernière. Cette fois, plus de doute : Lucifer s’arrêtera bien après la saison 6.

La saison 6 de Lucifer due aux fans ?

Ainsi que nous vous l’annoncions en février dernier, ce qui n’était alors qu’une rumeur laissait entendre que Netflix pourrait se laisser tenter par le développement d’une sixième saison de Lucifer. Et la raison d’une potentielle sixième saison serait due aux fans de la série, très présents sur les réseaux sociaux. Depuis la diffusion de sa première saison, Lucifer s’est construit une fan base très solide, qui était très certainement déjà à l’origine de la récupération de la série par Netflix après son abandon par la Fox. Or, lorsque le géant du streaming avait annoncé que la cinquième saison du show porté par Tom Ellis et Lauren German serait la dernière, les fans s’étaient de nouveau mobilisés en masse sur les réseaux sociaux pour obtenir une sixième saison. Étant donné la popularité de Lucifer, toujours énorme, on peut donc spéculer que, comme c’était le cas avec la cinquième saison, Netflix a voulu exploiter son potentiel économique. On peut donc penser que les fans sont bel et bien responsables de cette sixième saison, et peuvent donc se féliciter de cette décision de la plateforme.