Lucifer saison 5 : Netflix balance un teaser et la date de sortie

La cinquième saison a une date de sortie, dévoilée dans un teaser rassemblant les moments les plus sexy de "Lucifer", la série Netflix portée par Tom Ellis et Lauren German. Autant vous dire que la fin de l'été va être très, très chaude...

Lucifer est de retour

Le moment où la série Lucifer a été annulée, en mai 2018, semble bien loin. Et heureusement pour les fans, qui avaient à l'époque milité à coups de hashtag #SaveLucifer et de pétitions pour son retour, Netflix est venu à la rescousse de la série créée par Tom Kapinos et adaptée de l'oeuvre de Neil Gaiman et Sam Kieth. Dans cette série, Tom Ellis incarne Lucifer Morningstar, le Seigneur des Enfers, mais celui-ci s'est lassé de son royaume et s'est installé à Los Angeles où il est patron d'une boîte de nuit et profite de son pouvoir de séduction... Sa rencontre avec le lieutenant Chloe Decker (Lauren German), qui est la seule à résister à ses pouvoirs, va l'entraîner dans des enquêtes policières passionnantes. Le Diable donc, mais très séducteur et avec un bon fond quand même...

Un teaser très sexy pour annoncer la sortie de la nouvelle saison

La série est devenue très populaire, et le Lucifer de Tom Ellis est devenue un personnage iconique de notre temps, un anti-héros séduisant et drôle, et toujours surprenant. On apprend ainsi, au terme de ce teaser, que la cinquième saison arrivera sur Netflix le 21 août ! Et pour nous mettre l'eau à la bouche, le teaser se compose d'une compilation de moments très sexy mettant en scène Lucifer dans son activité préférée : la séduction. Pas de doute, l'enfer est très chaud, dans les deux sens du terme... La saison 5 sera composée de 16 épisodes et diffusée en deux temps, avec donc les 8 premiers épisodes diffusés le 21 août.

Une saison de transition vers la sixième pour Lucifer ?

Comme nous l'évoquions dans un article précédent, Tom Ellis est engagé pour une sixième saison, même si celle-ci n'a pas été encore officiellement annoncée par Netflix. Et dans la mesure où le teaser dévoilé ne montre rien des images de la cinquième saison, il sera intéressant de voir en quoi consisteront ces futurs épisodes. Feront-ils uniquement et directement suite aux intrigues de la fin de la saison 4, avec notamment la paternité d'Amenadiel, où ouvriront-ils déjà un nouvel arc narratif qui va courir jusqu'à une sixième saison ? Rendez-vous le 21 août pour en avoir le coeur net.