Lucifer : Tom Ellis a signé pour une potentielle saison 6

"Lucifer" n'a pas encore officiellement été renouvelé pour une saison 6 mais ce qui est sûr c'est que Tom Ellis sera de la partie. L'acteur a signé pour incarner une année de plus Lucifer Morningstar.

Bonne nouvelle pour les fans de la série Lucifer ! L'acteur Tom Ellis qui incarne le “Seigneur des Enfers” depuis maintenant 5 saisons a décidé de signer pour une saison 6. Cette nouvelle, qui nous parvient de Comingsoon, suggère qu’une saison 6 serait de plus en plus probable. Rappelons que Netflix n’a pas encore confirmé le renouvellement de la série à ce jour.

C’est un retournement de situation dont on vous parlait il y a à peine quelques mois. Alors que Netflix avait décidé d’arrêter Lucifer après la saison 5, il semblerait bien que Lucifer et Chloé (Lauren German) continuent leurs aventures une fois de plus. Pour les nouveaux venus, Lucifer suit les aventures de Lucifer Monrningstar, le “Seigneur des Enfers” qui décide d’abandonner son royaume et de se rendre à Los Angeles, où il fera équipe avec Chloé Decker, une détective qui semble bien être la seule à résister ses charmes.

Ce n’est pas encore au revoir pour Lucifer

Toujours selon Comingsoon, les négociations sont toujours en cours entre Netflix et Warner Bros TV, une des sociétés qui produit la série. Ce qui est sûr c’est que tout le monde du côté des producteurs et des acteurs sont prêts à revenir. Les producteurs exécutifs de la série, Ildy Modrovich et Joe Henderson ont tous les deux signé les contrats nécessaires pour une éventuelle saison 6.

La confirmation d’une saison 6 assurerait que la série ne finisse pas sur un cliffhanger. Rappelons que la saison 5 de Lucifer n’a même pas encore atterri sur Netflix et aucune date de diffusion n’a été donnée, bien que les fans sont bien assurés de revoir leur série en 2020. Il semble bien que l'histoire soit mouvementée entre Netflix et Lucifer. Il y a deux ans, le géant du streaming sauvait la série d'une annulation et lui offrait sa quatrième saison. Deux ans plus tard, Netflix a manifestement dû se rendre compte une fois de plus du potentiel de sa série et de sa fan-base fidèle.

C’est donc une nouvelle qui devrait ravir les fans de Lucifer, toutefois il ne manque plus que la confirmation de Netflix pour être sûr qu’une sixième saison verra le jour. A noter que comme le confinement est toujours en vigueur aux États-Unis, la reprise de la production sera sans doute retardée, comme bien d’autres productions de séries télés.