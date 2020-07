Lucifer saison 5 : Netflix dévoile la bande-annonce - CinéSéries

Quelques jours après avoir officiellement annoncé que "Lucifer" aurait droit à une sixième saison, Netflix vient de mettre en ligne le trailer de la cinquième saison de la série. Elle débarquera le 21 août prochain sur la plateforme.

L’intrigue de Lucifer

Créée par Tom Kapinos, Lucifer est une adaptation du comic book de Mike Carey. La série est centrée le « Seigneur des Enfers », Lucifer Morningstar qui, lassé de sa position aux Enfers, l’abandonne pour aller vivre à Los Angeles, où il devient le patron d’un nightclub. Quand une chanteuse est assassinée sous ses yeux, il décide de rechercher le coupable, et croise alors la route de Chloe Decker, une femme flic qui, chose inhabituelle pour lui, résiste à ses charmes et lui met constamment des bâtons dans les roues. Le duo finit par faire équipe pour trouver le meurtrier, mais l’ange Amenadiel est envoyé sur Terre par Dieu pour tenter de convaincre Lucifer de retourner aux Enfers. Ce dernier va alors devoir faire un choix, entre retourner au royaume du Mal, ou se laisser entraîner vers le bien par sa nouvelle partenaire. La série est portée par Tom Ellis dans le rôle titre, et Lauren German dans celui de Chloe Decker. La distribution de Lucifer compte aussi D.B. Woodside, Kevin Alejandro, Rachael Harris, Lesley-Ann Brandt ou encore Scarlett Estevez.

Lucifer face à son jumeau dans la bande-annonce de la saison 5

Les premières images de la cinquième saison de la série annoncent le retour de Lucifer à Los Angeles. Mais le principal protagoniste de la série agit différemment auprès de ceux qu’il a quittés, y compris Chloe. Alors que cette dernière avait du mal à se remettre de son départ, elle remarque que le comportement de Lucifer est différent de ce dont il l’avait habituée. Mais comme le tease ensuite la bande-annonce, Maze découvre bientôt que celui qui est revenu des Enfers est en fait le frère jumeau de Lucifer, Michael. Celui-ci va tenter de s’accaparer la vie de son frère en se faisant passer pour lui. Mais la fin du trailer annonce aussi le retour du vrai Lucifer, et un affrontement avec son frère. On verra l’impact de Michael sur la vie de Chloe et du reste des amis de Lucifer avant que celui-ci ne retourne sur Terre.

Lucifer s’arrêtera après la saison 6

Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, alors que la saison 5 de Lucifer devait être la dernière, Netflix a finalement décidé de prolonger la série pour une sixième saison. Le service de streaming, qui l’avait sauvée de l’annulation en 2018 après son abandon par la Fox, aura donc produit trois des six saisons du show. En comptant la cinquième à venir en août, il reste donc deux saisons de Lucifer à découvrir pour les fans, puisque la sixième sera cette fois bien la dernière.