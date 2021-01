Lupin : découvrez les coulisses de la série en vidéo

Netflix continue de faire la promotion de "Lupin", sa nouvelle série qui cartonne déjà dans le monde. La plateforme de streaming vient de dévoiler des images inédites des coulisses de la création du show.

Netflix séduit avec Lupin

Il y a moins d'une semaine, le 8 janvier dernier, Netflix dévoilait sa nouvelle production française, Lupin. En ce début d'année, la série a très vite séduit les abonnés, entrant dans le top 10 des shows de la plateforme les plus regardés dans plusieurs pays. Elle a même atteint la première place du classement aux États-Unis, devenant la première série française à réussir cette performance.

Créée par le britannique George Kay, Lupin est très librement inspirée des aventures du célèbre voleur imaginé par Maurice Leblanc. L'intrigue y est transposée de nos jours, et met en scène Assane Diop, un habile voleur. Son père, mort 25 ans plus tôt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, lui a légué sa passion pour les aventures d'Arsène Lupin. Désormais, Assane est déterminé à le venger. Pour cela, il va se servir des compétences spéciales qu'il a acquises au fil des années…

Lupin © Netflix France

Lupin est portée par Omar Sy dans le rôle titre. Ludivine Sagnier y joue la mère de son fils, Claire, tandis que Nicole Garcia ou Hervé Pierre y incarnent Anne et Hubert Pellegrini. Leur fille, Juliette, est elle interprétée par Clotilde Hesme.

Netflix dévoile les secrets de la création de Lupin

Près d'une semaine après la mise en ligne de Lupin, Netflix a décidé de battre le fer tant qu'il est chaud, et continue de faire la promotion de sa nouvelle série. Après un coup de pub particulièrement inspiré, la plateforme de streaming vient de dévoiler une vidéo montrant les coulisses du tournage.

Omar Sy - Lupin © Netflix France

Plusieurs intervenants y sont interrogés sur la création de Lupin. On peut ainsi y entendre Omar Sy s'exprimer sur son personnage. Louis Leterrier, le réalisateur des trois premiers épisodes, les producteurs Isabelle Degeorges et Nathan Franck, et le créateur de la série, George Kay, révèlent aussi ce qu'ils ont tenté de faire avec la série. Ils y parlent notamment des lieux de tournage, dont le musée du Louvre lui-même…

Lupin en route vers une saison 2

Comme nous vous le rapportions, les aventures d'Assane Diop ne s'arrêteront pas là, puisque Netflix a déjà commandé une deuxième saison de Lupin. On retrouvera donc prochainement Omar Sy dans la peau du héros. Les principaux personnages secondaires de la série seront vraisemblablement aussi de retour.

La nouvelle saison aura le même nombre d'épisodes que la première. Et les 5 épisodes qui composeront donc ce nouveau chapitre ont même tous été tournés. Ce sont deux réalisateurs qui s'en sont occupés, et leurs noms seront bientôt rendus public par Netflix. Si le géant du streaming n'a pas encore communiqué de date de sortie pour cette saison 2, on pourrait ainsi la découvrir d'ici la fin de l'année.