Lupin sur Netflix : on sait quand sortira la partie 2

La série "Lupin" ne cesse de faire parler d'elle depuis le début d'année et la mise en ligne des premiers épisodes sur Netflix. Les téléspectateurs attendent maintenant de voir la suite. George Kay, le créateur du show, dévoile quand nous pourrons voir la seconde partie.

Lupin rencontre le succès dans le monde entier

Netflix a mis en ligne depuis le 8 janvier sa série originale Lupin. Au lieu de se lancer dans une énième adaptation des aventures du gentleman cambrioleur, la plateforme a privilégié une approche plus moderne et originale. L'histoire suit Omar Sy dans la peau d'Assane Diop, un homme qui s'inspire d'Arsène Lupin pour berner les riches. Il va également se servir de ses capacités pour résoudre un mystère lié à son passé.

En un rien de temps, Lupin est devenu un immense carton. La série s'impose dans des nombreux top 10 de différents pays et a même fait son nid dans celui du marché américain. Une première pour une production française ! Enfin l'un de nos titres arrive massivement à percer à l'étranger. Celui-ci ne fait pas les choses à moitié et serait, d'après les derniers chiffres, pas loin des 70 millions de vues depuis son lancement.

Assane Diop (Omar Sy) - Lupin ©Netflix

À quand la partie 2 ?

Si vous avez déjà vu tous les épisodes disponibles, vous savez que nous sommes restés sur un cliffhanger, avec le fils d'Assane dans une très mauvaise posture. Une seconde partie, toujours composée de 5 segments, doit voir le jour. Elle a même déjà été tournée, ce qui veut dire que Netflix est susceptible de nous sortir ça dans les prochains mois. Il est encore bien trop tôt pour qu'une date soit donnée mais on peut compter sur George Kay, le créateur de la série, pour nous livrer une information capitale. Durant une interview chez SensaCine, il révèle que nous aurons le reste de la première saison "à la fin de l'année 2021."

Stratégie cohérente de la part de Netflix, qui n'aurait pas eu d'intérêt à lancer la suite trop rapidement - même si leur mode de fonctionnement peut permettre une telle folie. Pour ceux qui veulent voir encore plus loin, une saison 2 reste une éventualité si toute l'équipe a envie de s'y remettre. On ne doute pas un seul instant que la seconde partie de la première va encore créer un véritable engouement. Le personnage étant désormais posé, il reste possible de l'exploiter dans d'autres histoires avec le temps.