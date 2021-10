Lupin : un cambrioleur italien s'inspire de la série Netflix

« Lupin » est devenu en presque un an l’un des plus gros cartons de Netflix. Une réussite et une aura qui en a inspiré plus d’un, pour de bonnes… et de mauvaises raisons. Ainsi, un cambrioleur italien s’est inspiré du personnage joué par Omar Sy pour commettre ses méfaits. Mais pas avec le même succès.

Lupin : le triomphe d’Omar Sy

Depuis son succès dans Intouchables (qui lui avait permis de remporter un César), Omar Sy s’est lancé dans une carrière internationale, jonglant entre les productions françaises et américaines. Toutefois, on a pu avoir l'impression que l’acteur français avait perdu, au fil des années, sa fraîcheur et sa spontanéité. Comme si, à l’instar de Jean Dujardin après son Oscar pour The Artist, le comédien ne parvenait plus à se renouveler dans ses choix de projet. En juillet 2018, il reçoit pourtant un projet plus qu’ambitieux : celui de Lupin, inspiré des aventures du célèbre gentleman cambrioleur.

Sorti le 8 janvier 2021, Lupin est un triomphe pour Netflix, parvenant à intégrer le top 10 des contenus les plus visionnés de l’histoire de la plateforme, aux côtés de Squid Game et La Chronique des Bridgerton. Un succès rapide et marquant pour le show créé par George Kay.

Pour rappel, Lupin suit les aventures d’Assane Diop, qui cherche à obtenir vengeance pour l’emprisonnement et le meurtre de son père, suite à un délit qu’il n’avait pas commis. Pour obtenir justice et mener la vie dure à ses ennemis, il va donc s’inspirer des méthodes du héros de son enfance : Arsène Lupin.

Lupin ©Netflix

À noter qu’en plus d’Omar Sy, la série compte dans sa distribution des comédiens connus tels que Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre ou bien encore Sofiane Guerrab.

Cambrioleur claqué au sol

Le succès de la série et les combines de son protagoniste n’ont pas échappé à tout le monde. C’est ainsi que The Guardian rapporte que, le mardi 12 octobre, un cambrioleur italien a tenté de s’inspirer d’Assane Diop en voulant cambrioler le bar de l’oratoire d’une église de Monza. Vêtu d’une veste en cuir similaire à celle du héros de la série, le jeune homme de 21 ans (dont le nom n’a pas été révélé par les autorités) a donc conçu un plan qui devait se dérouler sans accroc. En effet, il a attendu que les cloches de l’église sonnent pour camoufler le bruit qu’il ferait lorsqu’il briserait la porte vitrée du bar. Il s’est alors emparé du maigre butin (21 euros + une bouteille de limonade), non sans s’entailler sérieusement après avoir passé son bras à travers la vitre cassée.

Malheureusement, lorsqu’il revient chez lui, il constate que la blessure est bien trop importante. Il appelle alors les secours, avec une version farfelue : un accident dû à une agression dont il a été victime. Devant des autorités qui étaient loin d’être dupes, il a finalement avoué la vérité. Pour rendre à César ce qui est à César, il a même confié qui l’avait inspiré pour commettre ce cambriolage foireux : Assane Diop dans la série Lupin. Ainsi, le jeune homme aurait minutieusement étudié les différentes techniques du personnage joué par Omar Sy. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Décidément, après le phénomène Squid Game qui inspire des jeux violents dans des écoles, Netflix ne pensait sans doute pas que ses séries phares serviraient de modèle de cette manière.