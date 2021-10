Squid Game : la série Netflix tourne mal dans une école

La série Netflix "Squid Game" est en train de devenir un véritable phénomène de société. Bien qu'interdite aux moins de 16 ans en raison de sa grande violence, certains enfants l'ont quand même regardée. Et ont reproduit une partie violente d'1,2,3,Soleil dans une cour d'école. Un événement à ne pas prendre à la légère.

Squid Game : le carton surprise de 2021

Mise en ligne le 17 septembre dernier, Squid Game est très rapidement devenue un véritable phénomène de société. En l'espace de quelques jours, la série coréenne s'est hissée à la première place des programmes les plus regardés de Netflix. Elle pourrait même devenir le show le plus vu de toute l'histoire de la plateforme. Un succès fulgurant qui devrait rapidement déboucher sur une saison 2.

Squid Game © Netflix

Dans la veine de Battle Royale ou Hunger Games, Squid Game met en scène des hommes et des femmes enfermés dans un mystérieux jeu, qui doivent remporter 6 épreuves pour empocher un pactole de 33 millions d'euros. Ces épreuves sont basées sur des jeux d'enfants, comme 1,2,3 Soleil. Sauf que dans la série, les participants sont exécutés s'ils ne gagnent pas. La violence graphique est omniprésente dans la série qui peut s'avérer choquante pour un jeune public. Elle est d'ailleurs logiquement interdite aux moins de 16 ans sur la plateforme.

Le jeu tourne mal dans une école

Mais devant un tel phénomène, l'interdiction ne parvient pas à dissuader certains enfants et adolescents de la regarder. La faute aussi à Netflix qui a tendance à vendre la série comme fun et légère à grands coups d'opérations marketing. La violence est pourtant bien présente, et ne devrait pas être banalisée par la plateforme, qui compte beaucoup de jeunes abonnés.

Le 5 octobre dernier, une école située en Belgique a tiré la sonnette d'alarme. Certains élèves s'amusaient en effet à jouer à "Squid Game" dans la cour. Ainsi, pendant une partie d'1,2,3, Soleil (le premier jeu de la série), les perdants se faisaient frapper, comme le rapporte RTBF.

L'école a posté un message sur Facebook, demandant aux parents d'élèves d'être vigilants. Le post a depuis été partagé plus de 37000 fois.