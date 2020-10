M.O.D.O.K. : la série animée Marvel a ses premières images

En marge des productions qui vont sortir sur Disney+, quelques programmes télévisuels tirés de l'univers Marvel vont paraître ailleurs. L'un d'eux sera sur le méchant M.O.D.O.K. La série d'animation pour Hulu se montre dans des premières images qui donnent le ton.

Le méchant M.O.D.O.K au centre d'une série

M.O.D.O.K aura attendu très longtemps avant d'avoir enfin sa chance. Un projet Iron Man pré-MCU aurait pu le faire intervenir, tout comme une autre version du scénario de Captain America : Le Soldat de l'Hiver. C'est au final dans une série animée pour Hulu qu'il va s'illustrer. Avant d'en venir à ça, présentons rapidement ce personnage qui a été inventé par Stan Lee et Jack Kirby. Son étrange surnom est un diminutif de Mental Organism Designed Only for Killing et avant d'être ainsi, il était un humain. George Tarleton a la mauvaise idée de se porter volontaire pour une expérience menée par AIM, un groupe terroriste qui cherche à rendre ses cobayes plus intelligents. George obtient ce qu'il voulait mais il va se métamorphoser en une grosse tête sans corps. L'AIM, ne pouvant le laisser dans cet état physique, lui fabrique une armure à la pointe de la technologie. À partir de là, M.O.D.O.K devient un méchant qui va notamment en découdre avec Captain America.

Un programme humoristique

Ce projet pour la télévision n'a pas vocation à encore verser dans le grand spectacle et l'action. Nous allons plutôt plonger dans l'intimité de M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) pour voir qui il est dans la sphère privée. L'ambiance devrait être assez tournée vers l'humour, avec un bad guy qui n'en aura pas l'air d'un. Pour une fois, Marvel se lance dans un projet drôle, qui n'a aucunement sa place dans le MCU. C'est pourquoi la diffusion aura lieu sur Hulu, à une date non communiquée. Nous allons découvrir une famille atypique avec la mère, Jodie (Aimee Garcia), le fils Lou (Ben Schwartz) et la fille Melissa (Melissa Fumero) qui est la seule à partager l'apparence de son père. Le postulat de base présente M.O.D.O.K. comme un époux négligent qui ne prend pas soin de sa femme. Elle en a terriblement marre de cette vie et s'est tournée vers les réseaux sociaux pour s'épanouir.

La série en stop motion se montre dans des premières images grâce au magazine Entertainment Weekly :

D'autres personnages sont prévus dans le scénario pour enrichir la portée comique de la série. Nous ne savons cependant pas si des figures connues de la galaxie Marvel passeront une tête. On en doute, rien que parce que M.O.D.O.K. ne cherche pas à se rattacher à un univers existant sur nos écrans et semble vouloir tracer son chemin en autonomie.