Mahershala Ali dans une série HBO sur le boxeur Jack Johnson

Le comédien Mahershala Ali, déjà distingué par deux Oscars, va faire son retour sur le petit écran dans "Unruly", une série centrée sur le célèbre boxeur Jack Johnson.

Lauréat de deux statuettes dorées, respectivement pour Moonlight et Green Book, Mahershala Ali multiplie les projets. Et la dernière apparition du talentueux comédien dans une série remonte à seulement un an. Rappelez-vous, en 2019, Mahershala Ali se glissait dans la peau du tourmenté Wayne Hays dans la (très bonne) troisième saison de True Detective. Une performance bluffante qui a manifestement mis tout le monde d'accord, puisque l'acteur s'apprête à collaborer une seconde fois avec la célèbre chaîne HBO. Selon TV Line, c'est Dominique Morisseau, dramaturge à ses heures perdues et accessoirement co-producteur de Shameless, qui se chargera de l'écriture d'Unruly.

Mahershala Ali sera quant à lui l'un des producteurs exécutifs du show, de même qu'un certain Tom Hanks ! Pour l'anecdote, à leurs côtés se trouvera aussi Beau Willimon, le créateur d'House of Cards, célèbre programme dans lequel l'acteur a tourné il y a quelques années. C'est même lui qui avait casté Mahershala Ali dans le rôle de Remy Danton.

A quoi s'attendre avec Unruly ?

Basée sur un documentaire réalisé par Ken Burn et baptisé Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson ainsi que l'ouvrage de Geoffrey C.Ward, la mini-série sera composée de six épisodes. Unruly se définit comme un biopic sans concession sur l'épatant Jack Johnson, tout premier sportif noir à décrocher le titre de champion du monde de boxe chez les poids lourds. Le programme s'intéressera donc à l'ascension de Johnson vers la gloire immense qu'il a connue. En raison de sa couleur de peau, l'homme a dû surmonter bien des épreuves pour parvenir au sommet. Sa détermination à toute épreuve fait de lui un modèle de ténacité face à l'adversité.

Fait amusant, ce n'est pas la première fois que Mahershala Ali prête ses traits au boxeur ! Incarner Jack Johnson a même été l'un de ses premiers jobs. L'acteur a en effet déjà joué le personnage dans l'adaptation théâtrale du film The Great White Hope.