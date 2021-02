Mare of Easttown : une bande-annonce pour la série événement avec Kate Winslet

"Mare of Easttown" est la première grande série de l'année du côté de chez HBO. Le network va nous proposer une intrigue policière dans un petit coin de Pennsylvanie, avec Kate Winslet en tête d'affiche. Découvrez la toute première bande-annonce.

Mare of Easttown : Kate Winslet à la recherche de la vérité

Il suffit qu'une série soit vendue sous la bannière HBO pour qu'on s'y intéresse immédiatement. C'est un automatisme, tant la chaîne est une habituée des programmes de très grande qualité. Parmi les titres du catalogue de cette année, on retrouve Mare of Easttown.

Un polar qui a la chance d'être porté par Kate Winslet. Les grands d'Hollywood n'hésitent plus à aller sur le petit écran et on se doute que la co-star de Titanic n'a pas été intéressée pour rien. Elle incarnera Mare Sheehan, une détective basée en Pennsylvanie qui doit enquêter sur un terrible meurtre. En parallèle, elle devra également gérer ses soucis personnels. Un classique dans les polars où nous découvrons de manière récurrente des intrigues qui mêlent le professionnel et l'intime.

Mare of Easttown ©HBO

La première bande-annonce est là

Un aperçu ample vient d'être diffusée et la mini-série semble nous prévenir qu'elle veut s'attarder longuement sur le développement de son héroïne. Pas un défaut, a priori, mais on espère que la trame policière ne sera pas trop secondaire et que des bonnes surprises narratives nous attendent. Pour le reste, Mare of Easttown a l'air d'être une série qui n'affiche pas une originalité flagrante, avec comme décor ce petit coin reculé des USA. On attendra d'en voir plus avant de se prononcer sur les qualités et défauts cette série créée par Brad Ingelsby. En plus de Kate Winslet, Guy Pearce y tient un rôle important. Le reste du casting est composé de Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny et David Denman.

HBO a fait preuve de timidité en ce début d'année mais Mare of Easttown va enfin changer la donne. Comme toujours, nous pourrons suivre la diffusion en France sur OCS en US+24. Rendez-vous dès le 19 avril prochain.