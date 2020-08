Marianne : le créateur révèle ce qu'il avait en tête pour la saison 2 de la série Netflix

Intéressante tentative française de faire de l'horreur, "Marianne" n'a pas été le succès espéré. Netflix aura donné la chance à des talents de chez nous mais l'aventure n'ira pas plus loin. La série a été annulée par la plateforme. Son créateur, Samuel Bodin, revient sur ses plans pour la saison 2.

Marianne : de l'horreur française sur Netflix

Tous les fans de cinéma de genre savent que la France n'est pas la nation qui va les abreuver en films ou séries. Quelques tentatives existent ponctuellement, avec des réussites, mais l'horreur, le fantastique ou la science-fiction ne sont pas des locomotives de la production locale. L'année dernière a été diffusée sur Netflix la série Marianne. Une création de Samuel Bodin en laquelle on plaçait de lourds espoirs. Qu'une telle machine laisse un auteur français faire du genre était une aubaine.

Marianne c'est l'histoire d'une écrivaine, Emma (Victoire Du Bois), qui connaît une forte célébrité avec ses livres teintés d'horreur. Pour que sa jeune carrière ne stagne pas, elle envisage de changer de genre pour son prochain essai. C'est là qu'une vieille connaissance réapparaît dans sa vie avec un air très instable et des révélations inquiétantes. Lorsqu'elle se suicide sous ses yeux, Emma saisit qu'elle doit retourner dans son village natal pour essayer de comprendre ce qui se trame. Elle va se rendre compte qu'un menace surnaturelle s'en prend à elle et que l'horreur va dépasser le cadre de ses écrits.

La série fonctionne extrêmement bien dans sa partie purement horrifique mais pêche par des fautes dans son écriture globale. L'effort est à noter, bien qu'il ne soit pas suffisant pour qu'on qualifie Marianne de réussite. Netflix n'a d'ailleurs pas souhaité signer pour une seconde saison.

À quoi aurait ressemblé la saison 2 de Marianne ?

Samuel Bodin, lui, voulait continuer sa série. Dans une récente et très intéressante interview chez Bloody Disgusting, il revient sur cette expérience. On y apprend que la série a fonctionné dans le monde, avec des audiences solides si on cumule les pays. Mais Netflix s'attarde en particulier sur la réponse du marché français et c'est là que le bât blesse. D'après Samuel Bodin, pas assez de français ont pris le temps - ou eu l'envie - d'achever la saison dans sa globalité. Ce qui tombe très mal car les décideurs de la plateforme sont attentifs à ça. On sait maintenant un peu mieux comment fonctionne Netflix, avec des créations qui viennent du monde entier. Leur objectif est de toucher un marché large et les réponses des pays concernés demeure un facteur essentiel.

Pas de seconde saison pour Marianne mais Samuel Bodin avait déjà des idées pour la suite. Si ces nouveaux épisodes avaient vu le jour, nous aurions découvert une Emma qui tombe amoureuse d'une autre romancière, plus vieille qu'elle. Une rencontre qui aurait mal tourné car l'élue de son coeur devait avoir des intentions maléfiques et plonger Emma dans un autre cauchemar. Une démarche qui prolonge ce qu'on a vu dans la première saison, où l'amitié était davantage présente. Si, par la même occasion, les défauts avaient été gommés (l'humour raté, des caractérisations trop grossières, un récit qui manquait de puissance émotionnelle), nous aurions enfin eu une solide proposition.

Comme souvent chez Netflix, une série passe à la trappe après une durée de vie assez maigre (dernière victime en date : Altered Carbon). N'oublions pas que la plateforme fait du business et produit quand elle y trouve de l'intérêt. On prie pour que le cinéma de genre français continue de se manifester sur Netflix avec des créations originales. Et du succès à la clé.