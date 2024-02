Marina Foïs se déchaine dans la bande-annonce violente de cette prochaine série Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Furies", une prochaine série française portée sur l'action. Marina Foïs y jouera une criminelle impitoyable qui prend sous son aile Lina El Arabi.

Marina Foïs et Lina El Arabi mettent le feu dans Furies

On a vu Marina Foïs excellente autant dans des registres comiques que dramatiques. Mais ce n'est pas forcément à elle qu'on penserait pour une production portée sur l'action. Cela n'a pas empêché Netflix de penser à elle pour sa prochaine série Furies. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la plateforme de streaming a peut-être eu là une très bonne idée. En atteste les premières images du programme, dévoilées grâce à une bande-annonce musclée et violente dans laquelle la comédienne montre qu'elle n'a rien à envier à Charlize Theron (Atomic Blonde) ou Keanu Reeves (saga John Wick).

Furies est annoncée comme "une plongée dans le monde criminel parisien" par Netflix. La série suivra alors Lyna qui fait la rencontre de "la mystérieuse et impitoyable Furie, qui régit ce milieu dangereux". C'est évidemment Marina Foïs qui interprète cette criminelle qui ne fera pas de cadeaux à Lyna. Cette dernière est interprétée par Lina El Arabi (Les Meilleures), également nouvelle dans un tel registre d'action, mais déjà plus que convaincante sur ces images.

Une bande-annonce très efficace

Que ce soit avec des flingues ou en combattant au corps à corps, les deux comédiennes ont visiblement donné de leur personne. Le simple fait de les voir casser des gueules façon Jason Statham donne envie de suivre cette série.

Outre Marina Foïs et Lina El Arabi, notons la présence de Mathieu Kassovitz au casting, lui dans un registre qu'il connaît. Furies a été réalisée par Cedric Nicolas-Troyan, qui avait mis en scène Kate (2021), déjà pour Netflix. Dans celui-ci, c'est Mary Elizabeth Winstead qui s'en donnait à cœur joie (voir notre avis). La série Furies sera composée de huit épisodes, qui seront mis en ligne dès le 1er mars sur la plateforme.