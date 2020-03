Mark Wahlberg va faire l'objet d'un docusérie sur HBO Max

À l'affiche de "Spenser Confidential" sur Netflix, Mark Wahlberg aura l'honneur d'avoir un docusérie qui lui sera dédié. Nous pourrons découvrir plus de choses sur la vie de l'acteur américain, sur son parcours à Hollywood, sur la gestion de ses projets et sur sa vie intime.

On a tous déjà vu Mark Wahlberg dans au minimum une production cinématographique. Fidèle depuis des années à Peter Berg, il a été vu dans la saga Transformers, en compagnie de l'ourson turbulent Ted, dans la peau de Max Payne et aussi chez des auteurs exigeants comme James Gray, Paul Thomas Anderson, Peter Jackson ou encore Martin Scorsese.

Cependant, savons-nous qui se cache derrière l'acteur ? Si ce n'est pas le cas, vous aurez bientôt l'occasion de le découvrir avec un docusérie sur lui en préparation chez HBO pour sa plateforme HBO Max. Ingénieusement nommé Wahl Street, il va permettre d'entrer dans son intimité, pour comprendre ce qui fait de lui l'une des stars de cinéma les plus populaires.

Mark Wahlberg dans ses oeuvres et ses affaires

Nous pourrons le suivre dans ses obligations liées au cinéma, dans sa gestion de sa carrière d'acteur, mais également dans tout ce qu'il fait côté. Et, croyez-nous, il y a à dire ! Car Mark Wahlberg est à l'affût des opportunités et n'hésite pas à investir dans des projets externes au 7ème art. On ne va pas tout vous raconter ici afin de ne pas griller la politesse à la série, mais il a notamment co-fondé la chaîne Wahlburgers avec ses frères, a des intérêts dans l'équipe de cricket des Barbados Tridents, a mis de l'argent dans la plateforme StockX bien connue des amateurs de sneakers et détient un business avec Chevrolet sous le nom de Mark Wahlberg Chevrolet.

On pourra sûrement aussi voir son amour pour la musculation et l'entretien physique. Tombé amoureux du sport, il s'impose, quand c'est possible, un rythme de vie draconien pour garder la ligne. Impossible que la série, en production depuis décembre dernier, ne fasse l'impasse sur cet aspect de sa personnalité. Plus que l'acteur, on apprendra à connaître son entourage, que ce soit ses collaborateurs ou sa famille. Il faudra voir jusqu'où le programme ira dans la description de sa vie intime et si ce n'est pas le côté entrepreneur/acteur qui sera le plus mis en avant - on pense que ce sera le cas. En plus de tout ça, chaque épisode présentera des entrepreneurs ou des inventeurs qui veulent convaincre Mark Wahlberg d'investir dans leurs idées.

Aucune date de diffusion n'est communiquée. HBO Max sera lancée aux USA en mai prochain. Pour la France et l'Europe, le déploiement de la plateforme interviendra en 2021.