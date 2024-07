Après Bad Boys, cette comédie culte de Martin Lawrence va avoir un reboot

Dans les années 90, Martin Lawrence, la co-star de Will Smith dans "Bad Boys", a porté une sitcom devenue iconique. Or, celle-ci va être revisitée sous la forme d’un reboot.

Martin va avoir droit à son reboot

Ces dernières années, Martin Lawrence a repris l’un des rôles les plus iconiques de sa filmographie. Il a redonné vie à Marcus Burnett dans Bad Boys for Life et Bad Boys: Ride or Die. Désormais, c’est une autre œuvre culte dans laquelle il apparaissait qui va être remise au goût du jour. Selon les informations de Deadline, un reboot de Martin est en préparation. Diffusée de 1992 à 1997 aux États-Unis, Martin prenait place à Detroit. La série nous faisait suivre le quotidien d’un jeune DJ devenant ensuite animateur d’un talk-show. Incarné par Martin Lawrence, le personnage principal interagissait également avec sa petite amie Gina et ses amis Cole, Tomy et Pamela.

La nouvelle série présentée comme « une origin story »

Selon Deadline, le reboot de la série s’appellera cette fois Young Martin. Celui-ci est présenté comme « une origin story. » Il se déroulera donc avant les événements de la série originale. Il racontera les aventures d’un adolescent charismatique qui doit gérer son passage à l’âge adulte. Toujours située à Detroit, la série « explorera les thèmes de la famille, l’amitié et la vie. » Martin Lawrence sera impliqué sur le projet en tant que producteur exécutif.

Ce revival n’est pas sans rappeler celui d’une autre série culte des années 90 : Le Prince de Bel-Air. Le show porté par le partenaire de Martin Lawrence dans la saga Bad Boys, Will Smith, a récemment eu droit à son reboot. Raccourcie au titre de Bel-Air, cette nouvelle version comporte deux saisons et en aura une troisième.

Pas encore de date pour le show

Pour le moment, aucune date n’a été donnée pour Young Martin. On ne sait pas quand le show entrera en tournage, ni quand il sortira. Étant donné qu’il ne semble qu’au début de son développement, il faudra sans doute se montrer patients avant de pouvoir le découvrir. En attendant, Martin Lawrence est toujours à l’affiche de Bad Boys 4, que certaines salles projettent encore. Pour rappel, la saga pourrait d’ailleurs s’étendre avec un cinquième opus. Car les interprètes de Marcus Burnett et Mike Lowrey sont partants pour un dernier tour de piste, avant d’éventuellement passer le relais à une nouvelle génération.