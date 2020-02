Marvel dévoile un teaser pour Loki, WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Marvel ne pouvait pas manquer un aussi gros événement que le Super Bowl ! L’événement sportif a permis de découvrir un premier teaser avec des images de « Loki », « Wandavision » et « Faucon et le Soldat de l’Hiver », les prochaines séries qui vont étendre le MCU sur Disney+.

Chaque année c’est la même rengaine, le Super Bowl offre du spectacle sur le terrain, mais aussi en dehors, avec un show à l’américaine savamment dosé. Les studios qui souhaitent mettre le prix peuvent s’offrir des spots de 30 secondes afin de promouvoir leurs futures sorties. On voyait mal Marvel louper la fête et ça n’a effectivement pas été le cas. Pour faire d’une pierre trois coups, un premier teaser rassemblant des images des prochaines séries a été dévoilé. La vidéo s’ouvre avec un plan sur le bouclier de Captain America, enfoncé dans un arbre. Sam Wilson s’en empare, dans ce qui semble être un entraînement. L’ancien ami de Steve Rodgers veut lui succéder dans Falcon and the Winter Soldier ! On pourra voir d’autres images de ce show dans le reste de la vidéo mais ce n’est pas celui qui est le plus mis en avant.

WandaVision, première sitcom Marvel

L’aperçu de WandaVision fait largement plus d’effet. On y découvre le couple dans des scènes qui évoquent complètement le genre de la sitcom. Mais la narration s’annonce très surprenante avec plusieurs temporalités. On passe ainsi du noir et blanc à la couleur, sans qu’aucune scène d’action ne soit montrée. Tout l’aperçu de la série tourne autour de la vie commune des deux héros – avec le mariage et l’apparition de leurs jumeaux.

Quand Paul Bettany disait récemment que WandaVision était quelque chose d’assez différent de ce qu’on trouve dans le Marvel Cinematic Universe, on commence à sérieusement le croire ! Si le teaser permet d’apercevoir le potentiel de la série, il ne répond pas aux questions primordiales. Notamment en ce qui concerne Vision. Est-il encore en vie après Endgame ? Où WandaVision se place dans la timeline ? Comment l’action va-t-elle trouver sa place dans le déroulé ? Tout porte à croire que Scarlet Witch est dans une sorte de bulle mentale qui la coupe du reste du monde.

Loki membre de la Time Variance Authority

Enfin, la troisième série Marvel à se montrer est Loki, le spin-off sur le demi-frère de Thor. Tom Hiddleston apparaît brièvement pour promettre de brûler intégralement un endroit. Où est-il ? On ne le sait pas. A priori, Loki voyagera dans le temps avec le Tesseract pour intervenir dans des événements majeurs de l’histoire de l’humanité. Chose qui paraît se confirmer avec le logo TVA (la Time Variance Authority, une organisation de l’univers Marvel qui doit gérer les perturbations liées au multivers) qu’il arbore. Le personnage de Loki gardera son côté sale gosse mais son interprète promet qu’on le verra sous un autre angle avec cette aventure.

Falcon and the Winter Soldier et WandaVision débuteront cette année sur Disney+, à une date encore inconnue. Loki arrivera en 2021.