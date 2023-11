Marvel veut s'écarter du MCU et prévoit un gros changement

Marvel Studios a annoncé le lancement du label Marvel Spotlight, qui réunira des programmes détachés de la continuité du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Marvel Spotlight : nouvelle catégorie indépendante du MCU

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) continue son petit bonhomme de chemin, mais il semblerait que l'engouement autour commence à faiblir. Il faut dire que beaucoup de choses ont changé depuis Iron Man (2008), le premier film qui a lancé l'univers étendu. Les Avengers originaux ne sont plus, et de nouveaux personnages ont été introduits, mais sans, a priori, avoir autant de popularité auprès du grand public. C'est surtout du côté des séries, proposées sur Disney+, que les super-héros ont du mal à passionner. On l'a vu dernièrement avec Secret Invasion, tandis que le prochain show, Echo, va connaître un vrai changement.

Echo ©Disney+

En effet, pour cette nouvelle série qui verra le retour du Caïd, Disney+ proposera tous les épisodes en simultané dès le 10 janvier prochain. Ce que n'avait jamais fait jusqu'à présent la plateforme de streaming pour ses programmes du MCU. De plus, la série sera l'occasion de lancer un tout nouveau label dont le but est de s'éloigner de la continuité du MCU. Une sous-catégorie nommée Marvel Spotlight, qui comportera donc des films et des séries autonomes.

Le cas Echo

Les fans de Marvel auront certainement remarqué que ce nom est celui d'une série anthologique des années 1970, dans laquelle Ghost Rider avait notamment été introduit. En plus de dévoiler le logo (voir plus bas), Brad Winderbaum, responsable du streaming chez Marvel Studios, s'est exprimé sur cette nouveauté (via Deadline).

Marvel Spotlight nous offre une plateforme pour présenter à l'écran des histoires plus ancrées et axées sur les personnages, et dans le cas d'Echo, en se concentrant au niveau de la rue, plutôt que sur de plus grands enjeux de la continuité du MCU. Tout comme les fans de comics n'ont pas besoin de lire Avengers ou Les 4 Fantastiques pour profiter d'une BD Ghost Rider Spotlight, notre public n'a pas besoin d'avoir vu d'autres séries Marvel pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire de Maya (héroïne d'Echo, ndlr).

En clair, Marvel Studios veut s'assurer de viser un public large, et ne pas risquer de laisser sur la touche ceux qui n'ont pas suivi l'entièreté du MCU. Logique et intéressant pour attirer le plus grand monde. Cependant, faire cette annonce par rapport à Echo est étonnant, puisque l'héroïne Maya Lopez, jouée par Alaqua Cox, a été introduite avec Hawkeye. De plus, on y retrouve pour le rôle du Caïd Vincent D'Onofrio, qui avait joué ce personnage dans Daredevil (2015-2018) avant de revenir justement dans Hawkeye. Reste qu'Echo est présentée comme une origin story. Le public néophyte ne devrait donc pas avoir de mal à suivre, mais sera-t-il pour autant présent pour suivre la série ? Réponse à partir du 10 janvier sur Disney+.