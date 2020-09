Marvel : une série sur Nick Fury en développement ?

On dispose déjà d'une vue d'ensemble des programmes estampillés Marvel qui vont arriver sur Disney+. Avec le temps, d'autres viendront s'ajouter à la liste. C'est maintenant une série sur le mythique personnage de Nick Fury qui devrait voir le jour.

Nick Fury décroche vraisemblablement sa série

She-Hulk, Kate Bishop, Loki, Faucon et le Soldat de l'Hiver, Moon Knight et Ms. Marvel. Ces personnages vont tous revenir ou se présenter par le biais d'une série sur Disney+. Le Marvel Cinematic Universe aura fonctionné pendant trois phases qu'avec des films mais il est temps que le petit écran soit exploité comme il se doit par le studio. Et une nouvelle création télévisée est en développement ! Variety annonce que Samuel L. Jackson va reprendre son rôle de Nick Fury dans une série sur laquelle on ne sait rien. Des éléments concrets de l'intrigue ne sont pas dévoilés mais le média américain note que l'ancien boss du S.H.I.E.L.D. devrait tenir le rôle principal. Il n'en faut pas plus pour qu'on se dise que le centre d'intérêt sera Nick Fury, jusque-là omniprésent dans le MCU mais tout de même secondaire quand on compte son temps à l'écran. La seule certitude qu'on a, c'est l'implication de Kyle Bradstree, qui va écrire et produire le show.

Un programme pour raconter quoi ?

Si le sujet est effectivement Nick Fury, on se demande comment la narration va se positionner par rapport à ce qu'on sait déjà dans l'univers. La dernière fois qu'il est apparu dans un film, c'était lors de la scène post-générique de Spiderman : Far From Home. On apprenait que le Nick que l'on a vu durant toute l'aventure était en réalité Skrull Talos. Le vrai personnage était, quant à lui, à bord d'un vaisseau Skrull en train de filer vers une destination inconnue. La série pourrait nous raconter ce qu'il advient de lui après cette scène, pour ainsi faire le lien avec un futur film. Pourquoi pas pour amorcer la découverte d'une terrible menace ?

Ce n'est qu'une hypothèse et l'angle d'approche pourrait aussi être celui d'un préquel, comme avec Black Widow. Mais dans une logique de progression pour l'univers étendu, l'histoire doit avoir un intérêt au sein de l'ensemble pour qu'elle soit racontée. Ce n'était, de toute façon, qu'une question de temps avant que Marvel ne lui donne enfin son propre tour de piste. Samuel L. Jackson pourrait également reprendre un autre de ses personnages emblématiques sur Disney+, avec la rumeur d'une série Star Wars sur Mace Windu.