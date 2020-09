Star Wars : une série sur Mace Windu en préparation ?

Le personnage de Mace Windu n'est apparu que dans une seule trilogie et "The Clone Wars". Il n'empêche qu'il a marqué l'esprit des fans, avec son sabre violet que l'on remarque. Une série sur lui, pendant sa jeunesse, pourrait être en préparation d'après une rumeur.

Toujours plus de Star Wars sur Disney+ ?

Pendant un temps, la lubie de Disney était de sortir des films en marge de la nouvelle trilogie. Les fameux "A Star Wars Story", qui se sont arrêtés après l'échec de Solo. Avec la mise en service de la plateforme Disney+, le studio sait qu'il a un outil pour prolonger la marque Star Wars avec des séries. L'idée n'est pas de sortir des films - ce format restera réservé au cinéma - mais des séries qui vont compléter l'univers. D'après le fameux insider Daniel Richtman, une nouvelle création pour la télévision serait en développement. Elle aurait comme personnage principal le Jedi Mace Windu mais pas dans la même temporalité que celle de la prélogie.

La rumeur évoque un scénario qui se passerait dans le passé, avec un jeune héros. L'intérêt est de mieux appréhender ce personnage au sabre violet que l'on n'a pas assez vu dans les films. Avec Mace Windu rajeuni, le projet ne semble pas se préparer avec Samuel L. Jackson dans le rôle - une implication n'est pas à exclure d'après Daniel Richtman. Un autre acteur devrait être casté si Disney lançait officiellement la série.

Bien que l'on parle de série, rien ne dit que ce sera sous cette forme que l'on pourrait voir ce spin-off. Un film reste possible, même si ce cas de figure apparaît moins évident depuis l'abandon des A Star Wars Story. Avec tout ce qu'on sait en préparation pour Disney+, on voit le format de la série comme la solution la plus évidente. Pour rappel, hormis The Mandalorian qui se rattache de loin aux trilogies, le spin-off sur Obi-Wan et celui dérivé de Rogue One sur Cassian Andor existent pour compléter ce qu'on a vu au cinéma. Comme toutes les rumeurs, on attendra confirmation pour manifester de l'excitation.

Un préquel ? La meilleure solution

Une figure comme Mace Windu est crédible afin d'être au centre d'une série. Il n'aurait même pas besoin d'un rapport avec les Skywalker pour exister en autonomie. Une aventure similaire à The Mandalorian, avec une intrigue composée de plusieurs petits épisodes, pourrait trouver grâce aux yeux des fans. Un préquel remplirait les conditions pour justifier le projet. Samuel L. Jackson, lui, n'a jamais caché qu'il aimerait réincarner le personnage, suggérant d'ailleurs que Mace Windu pourrait être encore en vie après son combat contre Palpatine et Anakin dans La Revanche des Sith. De notre point de vue, se positionner après la prélogie n'est pas le plus malin. Narrer en version live la guerre des clones qui était dépeinte dans une série animée n'aurait pas de sens non plus. Il ne reste que l'option du préquel !

Grâce aux livres et à d'autres produits dérivés, on en sait déjà un peu sur le passé de Mace Windu. Originaire d'Haruun Kal, il est un homme qui se sait sensible à la Force. Formé comme un Jedi, il devient ensuite un combattant de la République Galactique. Ses exploits le font accéder au Haut Conseil Jedi. Une série sur lui pourrait permettre de suivre son ascension, ses exploits et également d'assister au moment où il rencontre Depa Billaba, une jeune femme qu'il sauve et qu'il prend sous son aile, comme padawan.