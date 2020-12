Marvel veut cinq à six séries par an sur Disney+

Marvel a été l'un des grands acteurs du dernier Investor Day de Disney. Les super-héros se sont accaparés une grosse partie de l'attention, avec des confirmations, des annonces et une vue d'ensemble de tout ce qui nous attend. Sur la plateforme Disney+, les séries arriveront à un rythme très soutenu.

Marvel prépare le futur

Disney savait que Star Wars et Marvel étaient les deux écuries que tout le monde comptait scruter lors de l'Investor Day. Des marques détenues par la firme qui drainent les fans en masse. Quand la parole a été donnée à Kevin Feige, boss des studios Marvel, on attendait forcément du lourd. Des images inédites, des annonces, des informations. On doit dire que nous n'avons pas été déçus du tout. Sans revenir sur tout ce qui a été dit, on retiendra dans l'ensemble que Marvel nous permet de comprendre comment tout va s'organiser dans les prochaines années. En particulier sur le petit écran. Le Marvel Cinematic Universe était principalement mené dans les salles obscures depuis son lancement. Ces derniers mois, avec la mise en service de Disney+, il est temps que des séries viennent compléter le tout. Pour introduire des nouveaux personnages ou pour prolonger certaines histoires entamées au cinéma.

Cette année 2020 a été spéciale pour les fans, car aucun titre du MCU n'est sorti à cause de la pandémie. On aura eu un peu d'espoir pendant un moment mais les conditions n'étaient pas optimales pour sortir quoi que ce soit. Un peu de retard est à déplorer, car nous aurions dû avoir deux films (Black Widow et Eternals) puis au moins une série (Faucon et le Soldat de l'hiver). Rapidement en janvier, le programme WandaVision arrivera sur Disney+ pour relancer la machine. Et vous risquez d'en avoir pour votre argent car Marvel prévoit de sortir pas moins de six séries pendant cette année. Des dates précises ou approximatives ont été données lors de l'Investor Day, dessinant le plan de bataille pour nous tenir en haleine.

Faucon et le Soldat de l'hiver ©Disney+

Le calendrier des sorties se précise

Tout débutera avec WandaVision dès le 15 janvier, puis Faucon et le Soldat de l'hiver commencera le 19 mars. Ensuite, Loki est prévue pour mai, What If...? pour l'été, Ms. Marvel et Hawkeye pour la seconde partie de 2021. Ajoutons à ça les quatre films à venir : Black Widow le 5 mai, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings le 7 juillet, Eternals le 3 novembre et Spider-Man 3 le 15 décembre. Un rythme dément, qui ne nous laissera pas le temps de respirer. Il faudra être réactif pour tout suivre. N'espérez pas que la pression retombera en 2022, parce qu'on aura cinq séries et un téléfilm, en plus des quatre films prévus cette année-là. Sans qu'aucune date précise ne soit donnée, nous savons déjà qu'arriveront sur Disney+ She-Hulk, Moon Knight, l'événement Secret Invasion, Ironheart et Armor Wars. À Noël, James Gunn nous proposera un Holiday Special des Gardiens de la Galaxie et il se peut que la série I Am Groot soit envoyée en 2022.

Certains trouveront que c'est trop. Beaucoup trop. On ne leur donnera pas tort. Vue de l'extérieur, une cadence si intense peut impressionner dans le mauvais sens du terme. Comme si Marvel privilégiait la quantité à la qualité. Au cinéma, déjà, nous trouvions que le studio en faisait un peu trop. Le risque est de trop charger la mule et que l'intérêt se délite, la lassitude prenant le dessus. Le bon point est que les propositions ont l'air assez différentes pour empêcher que l'on sente un sentiment de répétition. Entre le développement du multivers (qui peut amener des énormes surprises), l'étendue de la partie cosmique, les séries qui imposeront un format différent et l'arrivée de personnages intéressants, il y a de quoi faire pour que le futur continue de cartonner.