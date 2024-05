Netflix : gros carton pour cette série turque qui fait mieux que Fiasco

En France, "Merci et au suivant !" a attiré de nombreux abonnés de Netflix depuis son lancement. La série turque est actuellement numéro 1 du top de la plateforme de streaming.

Merci et au suivant ! en tête du top Netflix

Lancée le 9 mai sur Netflix, la série Merci et au suivant ! a aussitôt attiré une bonne partie des abonnés de la plateforme de streaming. Il faut dire que les productions turques ont généralement la cote sur Netflix. On l'a vu ces derniers mois avec les films Les Cendres (9 février) et Le Cœur au vol (14 mars). Et avant cela avec 7. Koğuştaki Mucize (2020), Reste la vie (2022), Le Cataclysme de l'amour (2022) ou encore Tout pour y croire (2023). Mais cette fois, c'est donc avec un programme long de 8 épisodes que le service de streaming a obtenu un succès.

Du moins en France, puisque c'est chez nous que Merci et au suivant ! est venue se placer en première position des séries les plus vues en ce moment. Et pas devant n'importe quelles autres séries, puisqu'elle laisse derrière elle Fiasco (2e) ou encore Mon petit renne (4e). Rappelons néanmoins que ces deux titres sont sortis bien plus tôt sur Netflix (le 30 avril et le 11 avril), raison pour laquelle ils ont cumulé moins de vues durant ces derniers jours que Merci et au suivant !.

Reste que cette position de la création d'Ece Yörenç prouve une fois de plus l'intérêt des abonnés pour les comédies romantiques turques. Pour rappel, le show voit une jeune avocate tenter de se remettre d'une rupture douloureuse en se plongeant dans le monde déroutant des rencontres modernes, avec le soutien indéfectible de ses meilleurs amis. Elle va ainsi redécouvrir les bons et les mauvais côtés de la séduction et de la drague à notre époque ultra-connectée.

Une saison 2 pour Merci et au suivant ! ?

Au casting de Merci et au suivant ! on retrouve Serenay Sarıkaya, qui interprète l'héroïne Leyla. À ses côtés il y a notamment Hakan Kurtaş (Cem) et Metin Akdülger (Omer). Deux hommes qui font tourner la tête de l'héroïne jusque dans les derniers instants de la série. Une fin qui pourrait facilement conclure le show. Mais à chaque fin de saison, se pose la question d'un renouvellement. Et comme toujours, il faut se montrer patient avant que Netflix n'annonce officiellement une saison 2. On pourrait néanmoins se dire qu'avec sa première place dans le top Netflix, un nouveau chapitre serait envisageable. Cependant, plusieurs médias étrangers, dont Comingsoon, se montrent moins optimisme.

Le site américain explique dans son article que "la série a recueilli des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques", ce qui pourrait freiner Netflix pour une saison 2. Comingsoon va jusqu'à estimer qu'il serait "peu probable" de voir une saison 2 de Merci et au suivant !. The Feast of Legends fait une analyse similaire de la situation en précisant que si certains ont apprécié l'aspect romantique du show, l'écriture a été pointée du doigt et considérée comme "superficielle et datée".

Pour autant, Netflix devrait prendre en compte plusieurs éléments avant de se décider. D'abord les vues globales, pas uniquement en France ou aux États-Unis, mais aussi et surtout en Turquie. Le show pourrait en effet ne pas avoir la même réception dans son pays d'origine. Il faudra donc surveiller l'évolution de la réception de Merci et au suivant ! avant d'avoir confirmation du renouvellement ou non.

