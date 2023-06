Mercredi saison 2 : des gros changements annoncés par Jenna Ortega (et c'est tant mieux)

Après le succès tonitruant de la première saison imaginée par Tim Burton, la série Netflix Mercredi aura évidemment une saison 2, toujours portée par la jeune comédienne Jenna Ortega.

Pour rappel, la saison 1 nous présentait la jeune Addams alors qu'elle faisait ses premiers pas à la Nevermore Academy, une école destinée aux élèves "particuliers", avec notamment des vampires et des loups-garous. En parallèle de sa vie sociale (et amoureuse) un peu compliquée, Mercredi menait une enquête pour découvrir qui était responsable des meurtres sordides sur le campus.

Si le choix de Jenna Ortega avait fait l'unanimité, la série Netflix avait également été critiquée pour avoir davantage mis l'accent sur un triangle amoureux, et pas suffisamment sur l'aspect horrifique. Mais bonne nouvelle : cela sera corrigé dans la saison 2, comme l'a récemment déclaré la jeune comédienne au micro de Variety. Ainsi, les prochains épisodes abandonneront totalement l'aspect de l'intrigue amoureuse, qui "n'avait aucun sens" comme l'avait précédemment déclaré Jenna Ortega :

Nous avons décidé de nous concentrer un peu plus sur l'aspect horreur de la série. Parce que c'est léger et qu'un show avec des vampires, des loups-garous et des super-pouvoirs ne doit pas se prendre trop au sérieux. On laisse tomber toute l'intrigue amoureuse, c'est super